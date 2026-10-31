Ceļotājiem, kuri plāno doties uz vienu no iecienītākajām Itālijas pilsētām, jārēķinās ar nepatīkamām pārmaiņām
Ceļotājiem, kuri šā gada novembrī plāno doties uz vienu no iecienītākajiem Itālijas galamērķiem, jārēķinās ar ievērojamām neērtībām, jo viena no noslogotākajām valsts lidostām uz mēnesi pilnībā pārtrauks darbu. Šajā laikā tiks atcelti visi reisi, tostarp populāro zemo cenu aviokompāniju "Ryanair" un "easyJet" lidojumi.
Neapoles lidostas slēgšana novembrī saistīta ar iepriekš plānotiem, vērienīgiem infrastruktūras modernizācijas darbiem, vēsta britu izdevums "Daily Mail". No kopējām 250 miljonu eiro investīcijām aptuveni 30 miljoni tiks novirzīti skrejceļa atjaunošanai atbilstoši stingrākiem drošības standartiem, kas nākotnē ļaus lidostai apkalpot lielākas ietilpības gaisa kuģus.
Papildus skrejceļam lidostā plānots izbūvēt otru termināli, kas apkalpos lidojumus ārpus Šengenas zonas , kā arī izveidot jaunas lidmašīnu stāvvietas, paplašināt kravu loģistikas zonu un uzbūvēt viesnīcu. Pārmaiņas skars arī piebraucamos ceļus un pazemes transporta savienojumus. Visu iecerēto pārmaiņu mērķis ir palielināt lidostas kapacitāti un uzlabot tās infrastruktūru. Pašlaik Neapoles lidostu ik gadu izmanto aptuveni 13 miljoni ceļotāju, bet līdz 2035. gadam to skaits varētu pieaugt līdz 17,3 miljoniem.
Kādas ir alternatīvas pasažieriem?
Lidostas slēgšanas laikā ceļotāju plūsma tiks novirzīta uz jauno Salerno lidostu. Lai pasažieri varētu ērti nokļūt līdz lidostai, no Neapoles centra uz Salerno lidostu kursēs īpaši autobusi. Katru dienu abos virzienos kursēs astoņi autobusu reisi, un biļetes cena vienam pasažierim būs 12 eiro. Tāpat ceļotāji kā alternatīvu var izmantot vilcienu no Neapoles Centrālās stacijas līdz Salerno – šis brauciens vienā virzienā izmaksās lētāk, aptuveni piecus eiro.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Plānots, ka atjaunotā Neapoles lidosta savu darbu ierastajā režīmā atsāks 30. novembrī.