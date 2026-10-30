Soctīklus "uzspridzina" Trampa mītiņa apmeklētājs, kurš atstāj "Fox News" intervētāju ar vaļēju muti. Viņš pastāsta, kādēļ tā darīja un kas notika vēlāk
Par interneta sensāciju negaidīti kļuvis kāds vīrietis, kuru ASV prezidenta Donalda Trampa mītiņa laikā Dienvidkarolīnā mēģināja nointervēt viņu atbalstošais telekanāls “Fox News”. Rezultāts sanāca pilnīgi negaidīts!
Fox: Why are you here this morning? Trump rally attendee: Well, in the late 70s, I was a little too young to go to South America for the Jonestown Massacre. But this is as close as I'll ever get, so that's why I'm here. There's nothing like seeing a cult right up front. https://t.co/wGMf2GTV4E— FactPost (@factpostnews) October 29, 2026
“Tom, kāpēc jūs šorīt esat šeit?” vīrietim, kurš sevi nosauca par Tomu, pirms ceturtdienas mītiņa Dienvidkarolīnas štata Rokhilā jautāja “Fox News” žurnālists Lukass Tomlinsons. “70. gadu beigās es biju mazliet par jaunu, lai dotos uz Dienvidameriku uz Džonstaunas slaktiņu. Bet šī ir vistuvākā iespēja piedzīvot kaut ko līdzīgu, tāpēc esmu šeit,” atbildēja Toms.
“Paga, uz Džonstaunas slaktiņu?” šokēts pārjautāja žurnālists. “Nekas nelīdzinās iespējai klātienē vērot sektu,” piebilda mītiņa apmeklētājs.
Ar to pārsteigtajam žurnālistam pietika. “Šķiet, ka šobrīd mēs nerunājam ar Trampa atbalstītāju,” viņš samulsis atzina un devās meklēt kādu citu.
Gajānas galvaspilsētā Džonstaunā amerikāņu sludinātājs Džims Džonss 1978. gada 18. novembrī sarīkoja sava dibinātās sektas “Tautas templis” locekļu masu slepkavību un pašnāvību, kad džungļos izveidotajā kopienā dzīvību zaudēja vairāk nekā 900 cilvēku, tostarp gandrīz 400 bērnu.
Saskatot analoģiju ar Trampa uzticamākajiem MAGA (“Padarīsim Ameriku atkal diženu”) kustības pārstāvjiem, kuri kā sektas locekļi gatavi savu vadoni atbalstīt, lai ko viņš teiktu, darītu vai kādos noziegumos tiktu apsūdzēts vai notiesāts, daudzi sociālo tīklu lietotāji pauda sajūsmu par ātri vien sāka slavēt vīrieti par viņa asprātīgo provokāciju. “Es rēcu. Šis puisis tiešām aizgāja uz FOX un pateica, ka ieradies vērot Trampa kulta galu. Un viņš to pateica ar pilnīgi nopietnu sejas izteiksmi. Šķiet, es nekad nebeigšu smieties," platformā X rakstīja kāds lietotājs. “Šis čalis iznesa cauri visu Republikāņu partiju,” ironizēja cits. komentēja trešais.
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Kas bija Džims Džonss un Džonstaunas slaktiņš?
Džeimss Vorens Džonss bija amerikāņu sludinātājs un masu slepkava, kurš 1955. gadā nodibināja reliģisko organizāciju “Tautas templis”, kuru vadīja līdz 1978. gadam. Pēc negatīvas publicitātes un ziņojumiem par vardarbību organizācijā Džonss 1974. gadā pavēlēja Gajānā izveidot komūnu, pārliecinot vai piespiežot simtiem savu sekotāju pārcelties uz turieni. Džonss apgalvoja, ka veido sociālistisku paradīzi, kurā cilvēki būs brīvi no ASV valdības apspiešanas. Kad atklātībā nonāca ziņas par cilvēktiesību pārkāpumiem un apsūdzības par to, ka ļaudis Džonstaunā tiek turēti pret savu gribu, uz turieni devās delegācija ASV kongresmeņa Leo Raiena vadībā. Kad delegācija kopā ar vairākiem bijušajiem sektas locekļiem, kuri vēlējās pamest komūnu, gatavojās izlidot no Džonstaunas, Džonsa sūtītie slepkavas nogalināja Raienu un vēl četrus cilvēkus. Dažiem, tostarp nākotnē kļuvušai kongresmenei Džekijai Speierei, izdevās izglābties džungļos.
Tajā pašā dienā, 1978. gada 18. novembrī, Džonss uzzināja, ka viņa apsardzes darbiniekiem nav izdevies nogalināt visus Raiena delegācijas dalībniekus, un viņš rēķinājās, ka izdzīvojušie drīzumā sacels trauksmi un ASV atsūtīs armiju. Tāpēc Džonss sasauca visus komūnas iedzīvotājus centrālajā paviljonā un paziņoja, ka ir tikai laika jautājums, kad komūnā ieradīsies specvienību karavīri un visus nogalinās, tādēļ ar cieņu jāizdara pašnāvība. Viņš pavēlēja vispirms nogalināt bērnus, pēc tam noindējās pieaugušie, pašu Džonsu atrada ar šāviena brūci galvā. Vēlāk ASV Federālā izmeklēšanas biroja (FIB) rīcībā nonāca apmēram 45 minūšu garš notikušā audioieraksts, kas kļuva pazīstams kā “Nāves lente”. Nelielai daļai komūnas locekļu izdevās izvairīties no nāves, aizbēgot džungļos vai noslēpjoties.
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Jāpiebilst, ka minētā Džekija Speiere, kura no 2008. līdz 2023. gadam bija ASV Pārstāvju palātas deputāte, jau 2021. gadā, kad nekas neliecināja par iespējamo Trampa atgriešanos Baltajā namā, brīdināja par viņa kaislīgo atbalstītāju līdzību ar fanātiskiem sektantiem.
“Fox News” intervētais vīrietis atklāj savas rīcības motīvus
Amerikāņu neatkarīgā žurnāliste Marisa Keibisa, kura izveidojusi izdevumu “The Handbasket”, sazinājās ar šo vīrieti, kurš izrādījās 57 gadus vecais Toms Hoils. Viņš pastāstīja, ka ir pārliecināts Trampa pretinieks, bet mītiņā nokļuva tādēļ, ka uz viņa firmu zvanījuši mītiņa organizētāji, aicinot ierasties. “Lūk, mana iespēja. Aiziesim un izdarīsim kaut ko traku,” viņš pastāstīja intervijā “The Handbasket”. “Viņi pārkāpa mūsu uzņēmuma “MadPark Designs” galveno noteikumu. Viņi mums piezvanīja ar nevēlamu piedāvājumu, un mēs to nevaram ciest. Vienalga, vai tā ir banka, uzņēmums vai politiķis, mēs to neciešam. Tāpēc vienmēr meklējam iespējas apgriezt situāciju otrādi un padarīt viņu dienu mazliet sarežģītāku.” “Iespējams, būtu aizgājis tik un tā, bet šis zvans mani nokaitināja vēl vairāk. Es no visas sirds ienīstu Donaldu Trampu, viņam līdzīgos un visu MAGA kustību. Es viņus ienīstu ar katru sava DNS daļiņu. Tas bija pēdējais piliens, un es nodomāju - lūk, mana iespēja, aiziesim un izdarīsim kaut ko traku.”
“Cilvēki jums pateiks, ka vienmēr esmu bijis ar lielu muti un ļoti neciešu tos, kuri iebiedē citus. Es pats kļūstu par iebiedētāju, kad sastopos ar tādiem cilvēkiem. Varbūt Gandijs to neatbalstītu, bet varbūt Malkolms X to darītu,” uzsvēra Hoils.
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Viņš sacīja, ka vairākus gadu desmitus bija reģistrēts republikānis, taču tēvs vienmēr teicis, ka nekad nevajag automātiski balsot par vienas partijas kandidātiem, bet izraudzīties kvalificētus neatkarīgi no partijas piederības. “Taču aptuveni pirms pusotra gada es pārreģistrējos kā neatkarīgais vēlētājs. Es vairs nevēlos, lai uz manis būtu tas traips, par ko pārvērtusies kādreizējā Republikāņu partija. Republikāņu partijas vairs nav. Ir tikai MAGA, un viņi ir politiski miruši.”
Par to, ko viņš izdarīja Trampa mītiņā, Hoils atzina, ka viss notika pilnīgi spontāni. “Mans sākotnējais plāns, ko biju izdomājis kopā ar draugu, kurš bērnībā arīdzan bijis ar lielu muti, bija ieiet pasākumā, sagaidīt, kad Tramps sāks runāt, un pēc kādām trim vai četrām minūtēm izkliegt kaut ko ārkārtīgi vulgāru, ko šeit neatkārtošu. Taču tad pie manis kaut kāda dīvaina iemesla dēļ pienāca “Fox News” žurnālists. Es stāvēju viens pats, nostāk no pārējiem, un viņš pajautāja, vai drīkst mani intervēt. Es atbildēju, ka, protams, es gribu, lai jūs mani intervējat tūlīt pat. Viņš teica, ka vispirms jāsagatavojas. Tad es nodomāju, ka televīzijā nerunāšu rupjības. Es vienkārši to nedarīšu. Tā nav īstā vieta. Nolēmu pateikt kaut ko par to, ka šī ir sekta, un viss pārējais iznāca pats no sevis.”
Uz jautājumu, vai viņš iepriekš domājis par Trampa piekritēju līdzību ar Džima Džonsa sektas locekļiem, Hoils atbildēja apstiprinoši. “Pilnīgi noteikti. Par Džonstaunu es zināju jau 70. gadu beigās, kā jau stāstīju. Toreiz man bija aptuveni desmit gadu. Es vienmēr esmu cilvēkiem atgādinājis, ka tas pat nebija “Kool-Aid” dzēriens, kuram Džims Džonss pievienoja cianīdu un piespieda savus sekotājus to dzert. Tas bija lētais “Flavor Aid” vai “Wyler's”, vai kaut kas tamlīdzīgs. Tas savā ziņā ļoti precīzi atspoguļo visu situāciju ar Trampu. Viņam ir sava sekta, viņš ir skopulis un blēdis. Esmu redzējis internetā jokus par to, ka atšķirība starp Džimu Džonsu un Trampu ir tāda, ka Tramps pirms nāves vēl liktu tev samaksāt par “Kool-Aid”,” ironizēja Hoils. “Jā, esmu diezgan daudz domājis par to, cik neprātīgas ir sektas. Un MAGA tieši tāda arī ir - sekta. Mans tēvs mēdza teikt: “Šie cilvēki pat netic, ka sūdi smird.” Tieši tā arī ir. Tu vari viņiem čurāt uz galvas, bet viņi teiks: “Nezinu, par ko tu runā. Tas ir lietus.”
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Uz jautājumu, kādēļ “Fox News” žurnālists sarunai izvēlējās tieši viņu, Hoils pasmējās, ka pastāv noteikts stereotips par bārdainiem baltajiem vīriešiem ar beisbola cepuri. “Es šim stereotipam atbilstu,” viņš sacīja. “Viņi nesaprot, ka esmu tas, ko varētu saukt par “dienas staigātāju” [fantastikā tā dēvē neparastos vampīrus, kuri nebaidās no saules gaismas — red.]. Es izskatos kā jūs, bet neesmu tāds kā jūs. Esmu kā vampīrs dienas laikā — pienāciet parunāties, un uzmanieties, lai netiktu sakosti. Viņi domāja, ka esmu viens no viņiem. Arī citi baltie cilvēki gadu desmitiem ir tā darījuši. Viņi pieņem, ka man ir noteikti uzskati, un kaut ko pasaka, bet tad es viņiem atgādinu, ka uzaugu aptuveni trīs kilometrus no šejienes, rajonā, kur pārsvarā dzīvoja melnādainie. Nav jau svarīgi, kur es uzaugu, bet man ir īpašs skatījums uz lietām, kas padara mani sevišķi jutīgāku pret šādiem jautājumiem.”
Pēc tam pienāca “vīri melnā”
Pavisam drīz pēc skandalozās intervijas, pie Hoila pienāca Trampa apsardzes darbinieki. Pēc dažām minūtēm pie manis pienāca Slepenā dienesta darbinieki un teica, ka vēlas ar mani aprunāties. Viņi sākumā neatklāja, ka ir no Slepenā dienesta, bet es esmu tāds cilvēks — ja nezinu, kas tu esi, tad liec mani mierā, vecīt. Man te ir savas darīšanas.”
Tālāk saruna jau noritēja draudoši. “Viņi teica: “Vai mēs varam ar jums uz brīdi aprunāties?” Es atbildēju: “Jā, jūs jau runājat. Droši turpiniet.” Tad viens no viņiem teica: “Mēs gribētu parunāt tur, malā.” Es atbildēju: “Bet es negribu tur iet.” Viņš teica: “Toties mēs gribam.” Es jautāju: “Kas ir tie “mēs”?” Es neesmu nekāds sīkaļa. Video to varbūt nevar redzēt, bet esmu aptuveni 188 centimetrus garš un sveru ap 95 kilogramiem. Es pateicu, ka nekur ar viņiem neiešu. Tad viens no vīriešiem atklāja, ka ir no Slepenā dienesta. Es jautāju: “Ā, tas ir saistībā ar uzkodu tirdzniecības vietu?” Viņš jautāja: “Ko jūs izdarījāt pie uzkodu tirdzniecības vietas?” Es atbildēju: “Neko, bet tā tika slēgta pārāk agri, un es mirstu badā.” Viņam tas nepatika, un tad viņi mani izveda ārā. Pie ieejas bija kāds vīrietis, kurš jau sākumā mēģināja mani atsijāt, uzdodot dažādus jautājumus. Toreiz man izdevās viņu atrunāt no lēmuma mani neielaist, vienkārši runājot par smago metālu un savu T kreklu. Kad mani izraidīja, šis pats vīrietis nāca iekšā pa durvīm. Es viņam uzsaucu: “Hei, vecīt, tu mani nemaz tik labi nepārbaudīji!” Un turpināju iet. Iespējams, nākotnē viņam vairs neuzticēs drošības pārbaudes.”
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Uz žurnālistes jautājumu, ko tādu šis apsargs bija vaicājis pie ieejas, Hoils sacīja: “Viņš jautāja: “Vai jūs esat Trampa atbalstītājs?” Es atbildēju: “Es atbalstu Konstitūciju. Es mīlu šo valsti. Uz ko jūs ar šiem jautājumiem tēmējat? Kas jūs vispār esat?” Viņam nebija formas tērpa. Viņš bija privātās apsardzes darbinieks, vienkārši tāds muskuļains tipiņš. Viņš teica: “Mans darbs ir pārbaudīt cilvēkus, kuri valkā šādus kreklus.” Es jautāju: “Bet ko jūs zināt par “Death”? Ko jūs zināt par “death metal”?” Tad es viņam daudz stāstīju, līdz viņš vairs nesaprata, par ko ir saruna. Viņš atzina: “Es īsti nezinu šo grupu.” Un tad es viņam nolasīju veselu lekciju par Floridas “death metal” pirmsākumiem. Pastāstīju, ka Čaks Šuldiners, lai viņam vieglas smiltis, smagā metāla pasaulē bija īsts dievs.”
Te jāpiebilst, ka Čaks Šuldiners (1967-2001) bija Floridas “death metal” grupas “Death” līdzdibinātājs, ģitārists, dziesmu autors un vienīgais grupas pastāvīgais loceklis līdz savai pāragrajai nāvei no smadzeņu audzēja.
“Pirms nedēļas vai divām bija kāda brīnišķīga sieviete, kura Trampam parādīja abus vidējos pirkstus, metās pretī cilvēkiem un izaicināja viņus nākt klāt. Viņai bija sirmi mati, brilles, un, manuprāt, viņa bija bijusī skolotāja. Viņa bija uzvilkusi “Primus” T kreklu. “Primus ir viena no talantīgākajām progresīvā metāla un hārdroka grupām, kāda jebkad pastāvējusi uz šīs planētas. Es nodomāju: “Lūk, mans domubiedrs!” Domājot par viņu, es nolēmu, ka gribu, lai kāds ierauga manu kreklu un nodomā: “Ak, Dievs, izrādās, mūsu ir vēl vairāk!” Es runāju par “Death” faniem. Mūsu nav tik daudz kā, piemēram, “Metallica” fanu vai parasto metālmūzikas cienītāju. Taču “Death” ir pats īstākais, visradikālākais “death metal”. Ja redzi kādu “Death” T kreklā, tu zini, ka šim cilvēkam rūp cilvēce, dzīvnieku mīlestība un vides aizsardzība. Jo tieši tādas vērtības pārstāvēja Čaks Šuldiners.”
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Toms Hoils nebaidās no atriebības
Par reakciju uz savu izgājienu intervijā, Hoils atzina, ka iedvesmu smēlās no slavenā Holivudas aktiera, komiķa un biežā balvu pasniegšanas ceremoniju vadītāja Billija Kristela. “Kādā intervijā pie Deivida Letermana 80. gadu vidū viņš teica: “Klausieties, nav svarīgi, vai pēc joka sākuma jums jāgaida 30 sekundes, divas minūtes vai 30 minūtes, līdz otrs cilvēks kaut ko pajautās vai reaģēs. Jums ir jāgaida. Jāgaida īstais brīdis, lai pateiktu joka kulmināciju.” Šis žurnālists man deva iespēju atbildēt uz manu pirmo izteikumu, un tad es pateicu joka galveno frāzi. Tāpēc jā, šo prasmi es iemācījos no Billija Kristela.”
Hoils nebaidās no iespējamās atriebības. “Mēs jau agrāk esam darījuši līdzīgas lietas. Pirms vairākiem gadiem mēs reklamējām T kreklu apdruku Džordža Floida piemiņas protestiem. Mēs drukājam kreklus “No Kings” mītiņiem. Mēs veicam apdruku organizācijai “We Rock Charlotte”, kas saistīta ar LGBTQ kopienu un bez maksas piedāvā mūzikas nodarbības vientuļajām mātēm un bērniem. Mums ir vienalga, ja kāds grib atnākt un mēģināt mūs iebiedēt. Mēs atrodamies tikai divus kvartālus no policijas akadēmijas, un vai ziniet, mēs drukājam arī viņiem! Tāpēc mums atliek tikai piezvanīt tiem puišiem, un viņi būs klāt. Mēs nebaidāmies no kāda “klaviatūras nindzjas”, kurš varētu sadomāt ierasties un mūs iebiedēt.”