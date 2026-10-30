Izraēlas vēlēšanās uzvarējis Netanjahu bloks, taču pastāv iespēja, ka būs jārīko jaunas vēlēšanas
Paziņoti oficiālie Izraēlas vēlēšanu rezultāti, kas liecina, ka pārsvaru vēlēšanās guvis premjerministra Benjamina Netanjahu vadītais bloks. Lai gan tas ieguvis 53 vietas Knesetā, un viņa sīvākā konkurenta Gadi Eizenkota vadītais opozīcijas bloks – 48, nevienam no tiem nav izdevies gūt 61 vietu vairākumu, kas liecina par to, ka partijām priekšā būs sarežģītas koalīcijas veidošanas sarunas.
Netanjahu koalīcija, ko veido labējās un galēji labējās partijas, ieguva 53 no 120 Kneseta vietām, turklāt viņa vadītā partija "Likud" saglabāja lielākās frakcijas statusu ar 27 vietām.
Opozīcijas bloks, kuru vada centrists Gadi Eizenkots, ieguva 48 vietas, tajā skaitā Eizenkota pārstāvētā partija "Yashar" - 21. Vēlēšanu rezultāti liecina arī par to, ka valstī nostiprinājusies arābu partiju apvienība – "Ra'am" un Apvienotais saraksts. Tas mudina domāt, ka šis bloks spēlēs nozīmīgu lomu kā iespējamais "izšķirošais spēks" koalīcijas veidošanā; kopā partiju apvienība ieguva 19 vietas.
Šāds sadrumstalots rezultāts nozīmē sarežģītas valdības veidošanas sarunas, kas varētu ilgt vairākas nedēļas. Neviens no blokiem nespēj sasniegt nepieciešamo 61 vietas slieksni, un, ja sarunas cietīs neveiksmi, pastāv iespēja, ka būs jārīko jaunas vēlēšanas.
Vairāki mediji ziņo, ka Netanjahu šobrīd izdara spiedienu uz arābu partijām, apgalvojot, ka tās saņēmušas ārvalstu finansējumu, lai "nozagtu" vēlēšanas. Izraēlas iekšējās drošības dienests "Shin Bet" paziņoja, ka izmeklē iespējamus pārkāpumus, taču uzsvēra, ka izmeklēšanas mērķis nav "mest ēnu vai vainot visu sabiedrības daļu, kas piedalījās balsošanā demokrātiskā un likumīgā veidā". Arī Vēlēšanu komisija centās mazināt spriedzi – tās ģenerāldirektora pienākumu izpildītājs Dīns Livne norādīja, ka jebkādi pieļāvumi par plašām problēmām ir "pilnīgi nepamatoti".
Strīda pamatā ir apgalvojumi, ka partija "Ra'am" saņēmusi līdzekļus no Kataras – energoresursiem bagātas Persijas līča valsts, kurai ir sakari ar "Hamas", – lai finansētu balsu pirkšanu. "Ra'am" līderis Mansurs Abass noraidīja jebkādus pārkāpumus un pauda atbalstu izmeklēšanai, savukārt "Apvienotais saraksts" ("Joint List") apsūdzēja Netanjahu un viņa sabiedrotos "naida kurināšanas kampaņas" īstenošanā, ko motivējusi bailes no arābu vēlētāju pieaugošās politiskās ietekmes.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Vēlētāju aktivitāte Izraēlas parlamenta vēlēšanās bija augstākā pēdējo 27 gadu laikā – galīgais rādītājs sasniedza 77,9%, un vēlēšanās nobalsoja vairāk nekā 5,7 miljoni cilvēku. Īpaši aktīvi balsoja arābu kopienā, kur aktivitāte sasniedza aptuveni 80% balstiesīgo; palestīniešu izcelsmes Izraēlas pilsoņi veido aptuveni piekto daļu valsts iedzīvotāju.