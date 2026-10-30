"Mūs nogalināja!" Pēc vairāk nekā 30 gadiem darbu pārtrauc viens no pazīstamākajiem neatkarīgajiem medijiem Krievijā
Viens no pazīstamākajiem Krievijas neatkarīgajiem laikrakstiem "Novaja gazeta" paziņojis, ka pēc 30 gadu darba beidz savu pastāvēšanu. Redakcija norāda, ka Krievijas varasiestāžu un specdienestu ilgstošā spiediena dēļ tai vairs nav iespēju turpināt darbu.
"Mūs nogalināja. 9. novembrī izslēgsim gaismu telpās, kas bija mūsu mājas 30 gadus. Izslēgsim serverus un aiziesim. Avīzes vairs nav," teikts "Novaja gazeta" paziņojumā. Redakcija uzsver, ka darbību pārtrauc piespiedu kārtā, darbiniekiem paliekot bez iztikas līdzekļiem un pastāvīgu represiju draudu ēnā.
Lēmums pieņemts pēc tam, kad ceturtdien kļuva zināms par redakcijas izlikšanu no biroja Maskavas centrā. Vienlaikus tika atslēgta ziedojumu sistēma, ar kuras palīdzību laikraksts saņēma finansiālu atbalstu no lasītājiem. "Novaja gazeta" uzskata, ka šīs darbības savstarpēji saskaņotas, lai pilnībā apturētu izdevuma darbu.
Laikraksta darbība vairākus gadus tika pakāpeniski ierobežota. Tā tīmekļa vietnes tika bloķētas, izdevumam atņēma medija apliecību, bet vairāki žurnālisti piedzīvoja kratīšanas, uzbrukumus un kriminālvajāšanu. Arī laikraksta galvenais redaktors, Nobela Miera prēmijas laureāts Dmitrijs Muratovs, tika pasludināts par "ārvalstu aģentu".
Līdz ar redakcijas slēgšanu darbu pārtrauks arī noslepkavotās žurnālistes Annas Poļitkovskas muzejs, kas atradās viņas bijušajā darba kabinetā. Poļitkovska bija viena no pazīstamākajām "Novaja gazeta" žurnālistēm, kura rakstīja par cilvēktiesību pārkāpumiem un karu Čečenijā.
Jāatzīmē, ka "Novaja gazeta" tika dibināta 1993. gadā un kļuva par vienu no nozīmīgākajiem pētnieciskās žurnālistikas izdevumiem Krievijā. Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gadā laikraksts pārtrauca iznākt drukātā formātā, taču turpināja darbu internetā. Daļa tā žurnālistu trimdā izveidoja atsevišķu, formāli neatkarīgu mediju "Novaja Gazeta Europe".
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"Visus šos gadus mēs rakstījām tieši par to. Kamēr varējām. Tāpēc mūs arī nogalināja. Paldies visiem, kas mūs uzklausīja," savu atvadu paziņojumu noslēdz redakcija.