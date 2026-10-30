Pentagons aicinājis Baltijas valstis nekaitināt Krieviju
Pēdējo nedēļu laikā Pentagona amatpersonas vērsušās pie vairākām NATO dalībvalstīm, tostarp Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, lūdzot ieturēt mērenāku retoriku pret Maskavu.Šāds lūgums izskanējis laikā, kad Donalda Trampa administrācija cenšas panākt kara izbeigšanu Ukrainā un vienlaikus izvērtē turpmāko ASV militāro klātbūtni Eiropā, atsaucoties uz informētiem avotiem, vēsta ziņu aģentūra "Reuters".
Pentagona politikas vadītājs Elbridžs Kolbijs slēgtās tikšanās reizēs esot ieteicis Baltijas valstu amatpersonām izvairīties no asiem un provokatīviem publiskiem paziņojumiem, lai lieki "nekaitinātu" Krieviju.
Kā uzskatāms piemērs nevēlamai retorikai minēti atsevišķu Eiropas līderu izteikumi, kuros Vladimirs Putins pielīdzināts "stūrī iedzītai žurkai" – tieši šādu salīdzinājumu septembrī izmantoja Igaunijas premjerministrs Kristens Mihals. Kāda Eiropas amatpersona aģentūrai "Reuters" Vašingtonas pašreizējo pozīciju raksturoja pavisam tieši: "Mēs jums palīdzam. Amerikāņi ir klāt. Vienkārši neesiet tik skaļi un neceliet lieku troksni."
Lūgts sniegt komentāru, Pentagona pārstāvis atteicās šo informāciju apstiprināt vai noliegt, vien piebilstot, ka "privātas sarunas starp sabiedrotajiem paliek privātas". Arī Baltijas valstu aizsardzības ministrijas un NATO oficiālus komentārus par šo nav sniegušas.
Šie aicinājumi "klusēt" sakrīt ar Vašingtonas plāniem piedāvāt Maskavai labvēlīgākus nosacījumus, tostarp sankciju mīkstināšanu un jaunus biznesa darījumus. Turklāt Krievijas pārstāvji ar Balto namu jau šobrīd spriež par sankciju atcelšanu pret Krievijas galveno investīciju fondu. Šādu sarunu norisi oficiāli apstiprinājis arī Krievijas diktatora ārpolitikas padomnieks Jurijs Ušakovs.
Vienlaikus Vašingtona izdara spiedienu uz Kijivu, pieprasot pārtraukt Ukrainas triecienus pa Krievijas enerģētikas infrastruktūru.