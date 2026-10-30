Mačado pēc atgriešanās Venecuēlā pieprasa jaunas prezidenta vēlēšanas
Venecuēlas opozīcijas līdere un Nobela Miera prēmijas laureāte Marija Korina Mačado, kurai tikai šonedēļ pēc septiņiem neveiksmīgiem mēģinājumiem izdevās atgriezties dzimtenē, aicinājusi jau nākamgad rīkot prezidenta vēlēšanas. Viņa norādīja, ka Venecuēlas virzība uz demokrātiju ir neatgriezeniska.
Preses konferencē Karakasā 29. oktobrī Mačado pateicās Trampa administrācijai par “brīvības slūžu atvēršanu”, sagūstot valsts vadoni Nikolasu Maduro. Viņa uzsvēra, ka Venecuēlas pārejai uz demokrātiju jābūt “neatgriezeniskai, organizētai un miermīlīgai”. Opozīcijas līdere arī sacīja, ka, atgriežoties galvaspilsētā, no tūkstošiem cilvēku, kas bija pulcējušies viņu sagaidīt, dzirdējusi vienu un to pašu vārdu – “brīvība”.
Venecuēlas pagaidu prezidente Delcija Rodrigesa tajā pašā dienā paziņoja, ka valstī notiks vēlēšanas, taču nenosauca to datumu. Viņa sacīja, ka valdībai jāvada “šāda mēroga pāreja”. Rodrigesa arī pauda, ka cilvēkus nedrīkst aizturēt bez tiesas rīkojuma, izņemot gadījumus, kad noziegums tiek izdarīts uz vietas. Viņa runāja arī par dialogu, vienprātības veidošanu un to, ka Venecuēlā “durvis ir atvērtas” trimdā dzīvojošajiem, kuri vēlas atgriezties. Mačado savukārt Rodrigesas ieceri pašai vadīt pārejas procesu nodēvēja par neloģisku.
“Esmu atgriezusies, lai paveiktu uzdevumu un izpildītu man uzticēto mandātu,” sacīja Mačado. Viņa norādīja, ka nav saņēmusi no Rodrigesas ne ziņu, ne uzaicinājumu uz tikšanos. Mačado arī nepiedalīsies sarunās par vēlēšanām, kurās iesaistīti opozīcijas pārstāvji un valdība, tomēr novēlēja to dalībniekiem veiksmi. Viņasprāt, nepieciešams reformēt vēlēšanu iestādi, lai balsot varētu ikviens venecuēlietis – gan tie, kuri dzīvo valstī, gan ārvalstīs.
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