Sprādzieni un milzu dūmu mākoņi Krievijā - Ukrainas dronu triecienā deg naftas pārstrādes rūpnīca
Krievijas Samaras apgabala Novokuibiševskas pilsētā piektdienas rītā Ukrainas dronu uzbrukumā cietusi naftas pārstrādes rūpnīca, kas ražo degvielu arī Krievijas militārajai aviācijai. Pēc triecieniem rūpnīcas teritorijā izcēlušies vairāki ugunsgrēki.
Vietējie iedzīvotāji ziņojuši par sprādzieniem un pretgaisa aizsardzības sistēmu darbību. Oficiāls brīdinājums par dronu draudiem reģionā izsludināts ap plkst. 6 no rīta, kad uzbrukums jau bija sācies.
Krievijas neatkarīgā medija "Astra" analītiķi, izpētot aculiecinieku publicētos fotoattēlus un videoierakstus, apstiprinājuši, ka deg tieši Novokuibiševskas naftas pārstrādes rūpnīca. Savukārt Ukrainas kara monitoringa projekts "Exilnova+" ziņo, ka pēc uzbrukuma rūpnīcas teritorijā izcēlušies pat 11 atsevišķi ugunsgrēki.
There are at least 11 separate fires at the Novokuybyshevsk Oil Refinery. Our pleas have been heard, and now they’ve started to take out the entire refinery in a single strike, rather than just one unit. https://t.co/8WgmDCfUi7— Exilenova+ (@Exilenova_plus) October 30, 2026
Uzņēmums ražo vairāk nekā 20 dažādu naftas produktu, tostarp reaktīvo degvielu, ko izmanto Krievijas gaisa spēki. Rūpnīca kopš 2007. gada pieder Krievijas naftas uzņēmumu grupai "Rosņeftj", un tās pārstrādes jauda sasniedz aptuveni 8,8 miljonus tonnu naftas gadā.
Šī nav pirmā reize, kad Novokuibiševskas rūpnīca kļūst par Ukrainas dronu uzbrukumu mērķi. Tā jau iepriekš vairākkārt cietusi, taču jaunākā uzbrukuma nodarīto postījumu apmērs pagaidām nav zināms.