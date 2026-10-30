Krievijas armija piedzīvojusi asiņaināko mēnesi kopš kara uzsākšanas Ukrainā
Oktobris Krievijas armijai izvērties par smagāko mēnesi kopš pilna mēroga iebrukuma Ukrainā sākuma. Saskaņā ar Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštāba publiskotajiem datiem Krievija nepilna mēneša laikā zaudējusi 49 040 karavīrus, kuri kaujās nogalināti vai ievainoti.
Līdzšinējais rekords tika sasniegts 2024. gada decembrī, kad Krievijas armijas zaudējumi bija 48 670 karavīru. Taču šā gada oktobrī šis skaitlis pārspēts jau līdz 29. datumam, turklāt vidēji dienā nogalināti vai ievainoti aptuveni 1750 Krievijas karavīri.
Ukrainas Ģenerālštābs norāda, ka Krievijas zaudējumi pēdējos mēnešos strauji pieauguši. Februārī tie bija 26 090 karavīru, septembrī – 46 230, bet oktobrī jau pārsnieguši 49 000. Ukrainas militārpersonu vērtējumā šāds zaudējumu temps pārsniedz Krievijas spējas papildināt savas vienības.
Tas nozīmē, ka Krievijas armijai kļūst arvien grūtāk aizstāt kaujās zaudētos karavīrus un saglabāt līdzšinējo vienību sastāvu. Ja zaudējumi turpinās pieaugt, Krievijai būs jāmeklē arvien vairāk jaunu karavīru, lai uzturētu savas militārās operācijas Ukrainā.
Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī tās kopējie dzīvā spēka zaudējumi, pēc Ukrainas aplēsēm, sasnieguši gandrīz 1,6 miljonus karavīru. Šajos skaitļos iekļauti gan nogalinātie, gan ievainotie.