Hakeri uzlauzuši pasaulē lielāko kriptovalūtu biržu - nozagti līdzekļi vairāku miljardu dolāru apmērā
Pasaulē lielākā kriptovalūtu birža "Binance" piedzīvojusi milzīgu kiberuzbrukumu, kura rezultātā nozagto līdzekļu vērtība varētu sasniegt 6,3 miljardus ASV dolāru. Tādā gadījumā šī būs lielākā kriptovalūtu zādzība vēsturē, vēsta "Reuters".
"Binance" paziņojis, ka sadarbībā ar citām kriptovalūtu kompānijām izdevies identificēt un iesaldēt aptuveni trīs miljardus dolāru vērtus līdzekļus. Piesardzības nolūkā uz laiku apturēta līdzekļu izņemšana, kamēr tiek veiktas drošības pārbaudes. "Binance" sola segt visus klientu zaudējumus un uzsver, ka lietotāju līdzekļi ir drošībā.
Sākotnējā izmeklēšanā noskaidrots, ka uzbrukums, iespējams, sācies ar "Binance" darbinieka datora uzlaušanu. Tādējādi hakeri varējuši iegūt piekļuvi biržas sistēmām un veikt neatļautus darījumus. Savukārt ASV blokķēdes analīzes uzņēmumi pieļauj, ka aiz uzbrukuma varētu stāvēt ar Ziemeļkoreju saistīti hakeri.
Ziņas par kiberuzbrukumu satricinājušas arī kriptovalūtu tirgu. "Bitcoin" vērtība samazinājusies par vairāk nekā 3%, sasniedzot zemāko līmeni pēdējo sešu nedēļu laikā, kritumu piedzīvojušas arī citas lielākās kriptovalūtas.
Jāatzīmē, ka "Binance" ir pasaulē lielākā kriptovalūtu birža pēc tirdzniecības apjoma. Uzbrukuma pilnais apmērs un precīzie zaudējumi vēl tiek noskaidroti, taču eksperti jau brīdina, ka incidents varētu būtiski ietekmēt investoru uzticību kriptovalūtu platformu drošībai.