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Dziļi Krievijas teritorijā iznīcinātas divas kaujas lidmašīnas pēc ukraiņu raķešuzbrukuma
Foto: Shutterstock
"Su-34" lidmašīnas
Pasaulē

Dziļi Krievijas teritorijā iznīcinātas divas kaujas lidmašīnas pēc ukraiņu raķešuzbrukuma

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Ukrainas raķešu uzbrukumā dziļi Krievijas iekšienē ir iznīcināti divi Krievijas reaktīvie iznīcinātāji "Su-34", kas atradās uz zemes, ceturtdienas vakarā paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

Dziļi Krievijas teritorijā iznīcinātas divas kauja...

"Paldies jums, puiši, par rezultātu," Zelenskis sacīja savā ikdienas uzrunā. Viņš piebilda, ka citā triecienā tika sabojāta Krievijas raķešu "Iskander" palaišanas iekārta.

Ukrainas karaflote informēja, ka uzbrukums ar raķetēm "Neptun" tika veikts pret Marinovkas militāro lidlauku Volgogradas apgabalā vairāk nekā 450 kilometrus no Ukrainas kontrolētās teritorijas. Šis ir otrais veiksmīgais Ukrainas raķešu uzbrukums militāram lidlaukam Krievijā šajā mēnesī.

Krievijas armija nekomentēja ziņas par šiem uzbrukumiem, bet Krievijas armijai tuvi blogeri netieši apstiprināja šo lidmašīnu zaudēšanu. "Su-34" tiek izmantoti planējošo bumbu nomešanai uz Ukrainas pilsētām.

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Vladimirs PutinsUkrainas armijaKrievijaUkrainaVolodimirs ZelenskisKrievijas armija

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