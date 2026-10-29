Dziļi Krievijas teritorijā iznīcinātas divas kaujas lidmašīnas pēc ukraiņu raķešuzbrukuma
Ukrainas raķešu uzbrukumā dziļi Krievijas iekšienē ir iznīcināti divi Krievijas reaktīvie iznīcinātāji "Su-34", kas atradās uz zemes, ceturtdienas vakarā paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
I received a report – we carried out two missile strikes, destroying two Russian Su-34s and hitting an Iskander launcher. Thank you, guys, for this result! Another aspect of our anti-ballistic work is the packages of interceptors, primarily for Patriots, that our partners can provide us. They must protect lives. We now have intel about the Russians preparing new ballistic missile attacks. We need the capabilities to shoot down this Russian evil and are awaiting the decisions. Thank you to everyone who really helps us!— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 29, 2026
"Paldies jums, puiši, par rezultātu," Zelenskis sacīja savā ikdienas uzrunā. Viņš piebilda, ka citā triecienā tika sabojāta Krievijas raķešu "Iskander" palaišanas iekārta.
Ukrainas karaflote informēja, ka uzbrukums ar raķetēm "Neptun" tika veikts pret Marinovkas militāro lidlauku Volgogradas apgabalā vairāk nekā 450 kilometrus no Ukrainas kontrolētās teritorijas. Šis ir otrais veiksmīgais Ukrainas raķešu uzbrukums militāram lidlaukam Krievijā šajā mēnesī.
Krievijas armija nekomentēja ziņas par šiem uzbrukumiem, bet Krievijas armijai tuvi blogeri netieši apstiprināja šo lidmašīnu zaudēšanu. "Su-34" tiek izmantoti planējošo bumbu nomešanai uz Ukrainas pilsētām.