Kamēr Francijā plosās jauniešu masu protestu vardarbība, Vācija gatavojas būt nākamā
Vācija gatavojas sestdien plašiem jauniešu protestiem pret dzīves dārdzību, klimata pārmaiņām un apstākļiem skolās.
Demonstrācijas, kas paredzētas aptuveni 30 pilsētās, organizē jauniešu iniciatīva "Gen Z regelt", pievienojoties plašākam jauniešu vadītam protestu vilnim visā Eiropā. "Mēs aicinām cilvēkus kopīgi iziet ielās solidaritātes un miera garā," ceturtdien paziņoja organizatori.
"Gen Z regelt" pārstāvis Amadeo, kurš nevēlējās publiski atklāt savu uzvārdu, raksturoja šo kustību kā "ļoti daudzveidīgu studentu, skolēnu un praktikantu kopumu".
Iniciatīva tikusi kritizēta par neorganizētību, jo internetā parādījušies dažādi ar to saistīti sociālo tīklu konti. Amadeo teica, ka organizatoru komanda, kurā valsts līmenī ir apmēram 30 cilvēku, pārvalda kontus, kas norādīti viņu tīmekļa vietnē, bet "Gen Z regelt" atbalstītāji ir izveidojuši arī savus kontus.
"Gen Z regelt" sagaida, ka sestdien ielās izies desmitiem tūkstošu cilvēku. Amadeo norādīja, ka līdz šim dalībai protestos ir reģistrējušies 146 000 cilvēku. "Mēs katru dienu iegūstam arvien lielāku atbalstu," viņš piebilda.
"Gen Z regelt" atklātā vēstulē aicinājusi Vācijas valdību un kancleru Frīdrihu Mercu uzmanīgāk ieklausīties viņu prasībās. "Jūsu taupības politika atņem mums visu cerību," teikts vēstulē, kuru līdz ceturtdienas pusdienlaikam bija parakstījuši aptuveni 22 500 cilvēku. Vēstulē tiek kritizēta "politika, kas tiek īstenota uz jaunās paaudzes rēķina".
Tikmēr Francijas iekšlietu ministrs Lorāns Nunjess brīdinājis par ļoti augstu vardarbības risku nedēļas nogalē gaidāmajos protestos "Dzelteno vestu" kustība, kā arī vidusskolu un universitāšu studentu apvienības aicinājušas tautiešus sestdien atkal pulcēties uz masu protestiem pret dzīves dārdzību un nevienlīdzību. Jau ziņots, ka 17. oktobrī protesti pārauga plašās nekārtībās.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas