Pasaulē
Vakar 22:29
EUFOR helikopters nogāžas Bosnijā un Hercegovinā, ir upuri. VIDEO
Bosnijas un Hercegovinas ziemeļos ceturtdien avarējis Eiropas Savienības (ES) miera uzturēšanas spēku (EUFOR) helikopters, un avārijā dzīvību zaudējuši četri cilvēki un vēl 11 ievainoti, teikts EUFOR paziņojumā.
Helikopters "CH-47 Chinook" avarēja mācību lidojuma laikā Brčko tuvumā. EUFOR paziņoja, ka tiek veikta izmeklēšana un sīkāka informācija tiks publiskota vēlāk.
EUFOR iepriekš atsevišķā paziņojumā norādīja, ka "nav bojāta neviena civilā infrastruktūra, īpašums vai transportlīdzekļi, un nav cietuši civiliedzīvotāji".
EUFOR misija, kurā iesaistīti 1200 karavīri, 2004. gadā pārņēma pienākumus no NATO, lai palīdzētu uzturēt drošību un uzraudzītu, kā tiek ievērots miera līgums, ar ko tika izbeigts 1992.-1995. gada karš. Misija darbojas saskaņā ar ANO Drošības padomes mandātu.