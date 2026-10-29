Somija paliks bez ziņu aģentūras: STT vairs nesniegs ziņu un foto pakalpojumus
Somijas ziņu aģentūra STT, kas ir viena no vecākajām pasaulē, nākamgad pārtrauks ziņu un foto pakalpojumu sniegšanu, paziņojusi aģentūra.
Pēc sarunām par pārstrukturēšanu STT valde paziņoja, ka "nolēmusi pārtraukt uzņēmuma ziņu un foto aģentūras darbību". Šos pakalpojumus plānots pārtraukt 2027. gada 31. martā.
"Nākamajā svētdienā aprit tieši 139 gadi, kopš STT sāka darboties savā sākotnējā veidā. Es uzskatu, ka mūsu ziņu un foto pakalpojumu darbības pārtraukšana ir traģēdija visai Somijas sabiedrībai," paziņoja STT izpilddirektors Kimmo Lāksonens.
Pēc STT ziņu un foto pakalpojumu likvidēšanas Somija kļūs par vienu no retajām Rietumu valstīm, kurām nav savas ziņu aģentūras, norādīja Somijas raidorganizācija "Yle".
STT lēš, ka pārstrukturēšanas rezultātā tiks likvidētas 89 darbavietas, tostarp 68 žurnālistu vietas, un 30 pagaidu līgumi netiks pagarināti.
Nākotnē uzņēmums nodarbosies ar korporatīvo preses relīžu izplatīšanu, un šī pakalpojuma nodrošināšanai algos septiņus darbiniekus.
STT arī paziņoja, ka "pēta iespējas komerciāli izmantot savus arhīvus un tehnoloģiju, kas pašlaik tiek attīstīta".
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Somijas Žurnālistu savienības priekšsēdētāja Marjana Varmavuri pauda nopietnas bažas par šādu STT lēmumu: "Tās loma uzticamas informācijas sagatavošanā un izplatīšanā Somijā ir neaizstājama. Esmu dziļi šokēta par to, ka valsts un mediju uzņēmumi plāno ļaut mūsu nacionālajai ziņu aģentūrai sabrukt."