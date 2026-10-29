Francijā brīdina par augstu vardarbības risku gaidāmajos protestos
Francijas iekšlietu ministrs Lorāns Nunjess brīdinājis par ļoti augstu vardarbības risku nedēļas nogalē gaidāmajos protestos.
"Dzelteno vestu" kustība, kā arī vidusskolu un universitāšu studentu apvienības aicinājušas tautiešus sestdien atkal pulcēties uz masu protestiem pret dzīves dārdzību un nevienlīdzību. Jau ziņots, ka 17. oktobrī protesti pārauga plašās nekārtībās.
Protesti Francijā turpinās arvien saspīlētākā politiskajā gaisotnē, jo līdz prezidenta vēlēšanām palikuši tikai seši mēneši un sabiedriskās domas aptaujās līderpozīcijās ir nacionālkonservatīvās Nacionālās apvienības (RN) līdere Marina Lepēna.
Nunjess trešdien deva rīkojumu Parīzes policijas priekšniekam un reģionālajiem prefektiem organizēt stingrus drošības pasākumus sestdien gaidāmo masu protestu laikā, kas sakrīt ar Halovīnu.
"Sociālajos tīklos identificēti daudzi aicinājumi pulcēties pilsētu centros un publiskajos laukumos visā valstī, aizbildinoties ar Halovīnu," norādīts ministra izdotajā direktīvā. Pēc šo aicinājumu izanalizēšanas skaidrs, ka iniciatori plāno turpmāku vardarbību un nekārtības, norādījis ministrs.
Valdības iestādes ir atzinušas drošības un izlūkošanas sistēmu kļūdas, kas pavēra ceļu 17. oktobrī notikušajām sadursmēm, plaša mēroga laupīšanām un valsts īpašuma demolēšanai.
Lai gan pagājušajā nedēļas nogalē notikušie protesti kopumā bija miermīlīgi, Parīzē un citās pilsētās izcēlās arī vardarbīgi incidenti. Pirmdien valdība paziņoja par virkni konkrētu pasākumu, kuru mērķis ir risināt studentu protestētāju prasības.