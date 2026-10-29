Baisajā Spānijas vilcienu katastrofā bojāgājušo skaits turpina pieaugt
Spānijā trešdien notikušās vilcienu katastrofas upuru skaits pieaudzis līdz 74, ceturtdien paziņojusi Spānijas Transporta ministrija. Līdz šim tika ziņots par 69 bojāgājušajiem.
Jau vēstīts, ka negadījums notika trešdienas rītā netālu no Urdas pilsētas uz dienvidiem no Madrides, kad valsts dzelzceļa uzņēmuma "Renfe" ātrgaitas vilciens ietriecās privātā operatora "Iryo" stāvošā vilciena aizmugurē.
Spānijas dzelzceļa dispečeru un vilcienu mašīnistu radiosakaru ieraksti liecina, ka avārijas cēlonis bija Madrides dzelzceļa vadības centra pieļautās kļūdas.
Jauns.lv jau vēstīja, ka "Iryo" vilcienā avārijas brīdī atradās 147 pasažieri, bet "Renfe vilcienā" — 397. Trieciena dēļ vairāki vagoni noskrēja no sliedēm un nogāzās pa uzbērumu.
Traģiskā vilciena avārija Spānijā 28.10.2026
Sadursme notika trešdienas, 28. oktobra, rītā, kad no Madrides uz Seviļu braucošs "Renfe" ātrvilciens ietriecās uz sliedēm apstājušā privātā operatora ...
Spānijas varasiestādes norādīja, ka automātiskās signalizācijas sistēmas tehniskas kļūmes dēļ vilcieni attiecīgajā sliežu posmā pirms avārijas bija apturēti. Vienā ierakstā satiksmes vadības centra darbinieks "Renfe" mašīnistam dod norādījumu: “Turpiniet ceļu un pēc tam brauciet, izmantojot sānu signalizācijas bloku, normālā ātrumā, parastajā režīmā.” Mašīnists pārjautā: “Normālā ātrumā?” Dispečers atbild: “Jā.” Spānijas transporta ministrs Oskars Puente vēlāk sacīja, ka vilcieniem dots rīkojums atsākt kustību “kļūdas dēļ”. Citos ierakstos dzirdama "Iryo" vilciena mašīniste, kura ziņo, ka vilciens joprojām stāv pie Urda iebraukšanas signāla. Viņa saka: “Vilciens ir apstājies pie iebraukšanas signāla Urda stacijā.” Pēc sarunas viņai liek “atsākt ceļu”, taču nākamajā saziņā mašīniste paskaidro, kāpēc tas nav iespējams: “Vilciens neļauj man vadīt [drošības] sistēmu. Tāpēc es joprojām stāvu pie iebraukšanas signāla.”
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Ieraksti liecina, ka vadības centram bija paziņots — "Iryo" vilciens joprojām nav izkustējies, kamēr "Renfe" vilciens tuvojās. Pēc neilga laika privātais operators "Iryo" paziņoja, ka "Renfe" vilciens ietriecies tā sastāva aizmugurē.
Avārija kļuvusi par vienu no nāvējošākajām vilcienu avārijām Eiropas vēsturē - pēdējo reizi kas tāds tika fiksēts 1972. gadā, kad vilciena avārijā Spānijā bojā gāja 86 cilvēki.