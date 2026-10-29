Polijas ekspremjers Kačiņskis aģitē par valstu masveida izstāšanos no ES, ja nenotiks reformas
Polijas lielākās opozīcijas partijas "Likums un taisnīgums" priekšsēdētājs Jaroslavs Kačiņskis ierosinājis nacionālkonservatīvo partiju vadītās valstis sākt sarunas par izstāšanos no Eiropas Savienības (ES), lai piespiestu bloku atgriezt pilnvaras dalībvalstīm.
"Eiropas Savienība ir jāmaina. Tā ir mana dziļa pārliecība, ko atbalsta mana partija un, es ticu, arī ļoti daudzi poļi," trešdien ekonomikas forumā Polijas dienvidos teica Kačiņskis. Viņaprāt, ES iestādēm, piemēram, Eiropas Komisijai (EK), ir pārāk liela ietekme, taču gaidāmās vēlēšanas Francijā un Spānijā, ja tur pie varas nāktu labējās partijas, varētu pavērt ceļu diskusijām par pārmaiņām.
Kačiņskis ierosināja vairākas idejas pārmaiņām, tostarp uzticēt valstu likumdevējiem uzraudzīt, cik bieži ES iestādes pārkāpj ES tiesību aktus. Taču kā galējo līdzekli viņš ierosināja, ka valstis, kas vēlas reformas, varētu noslēgt jaunu līgumu, kas stātos spēkā vēlāk, vienlaikus sākot sarunas par izstāšanos no ES. Viņš to pasniedza kā veidu, kā izdarīt spiedienu uz citām valstīm un ES iestādēm, lai tās pieņemtu izmaiņas.
Kačiņska izteikumi izpelnījās Polijas augstāko valdības amatpersonu kritiku. "Jaroslavs Kačiņskis tikko paziņoja, ka Polijai būtu jāsāk sarunas par nosacījumiem aiziešanai no Eiropas Savienības," platformā "X" paziņoja Polijas premjerministrs Donalds Tusks.
Kačiņskis apsūdzēja Tusku par savu nodomu sagrozīšanu. "Mēs vēlamies, lai Savienība nestu labumu nevis elites pārstāvjiem, bet gan ierindas pilsoņiem," platformā "X" atbildēja Kačiņskis.
Polija, kas ir viena no galvenajām valstīm NATO austrumu flangā un viena no straujāk augošajām ekonomikām ES, pēdējos gados ir ieguvusi stratēģisku nozīmi, daļēji pateicoties tās izšķirošajai lomai Ukrainas atbalstīšanā. Kačiņska vadītā partija "Likums un taisnīgums" atradās pie varas Polijā no 2015. līdz 2023. gadam, un šajā laikā Varšavas un Briseles attiecības saasināja vairāki nopietni konflikti par tiesiskumu un cilvēktiesībām.
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Sabiedriskās domas aptaujas gadu pirms Polijas parlamenta vēlēšanām liecina, ka Kačiņskis varētu atgriezt savu partiju pie varas, ja viņš sadarbotos ar mazākām galēji labējām grupām, kuru ietekme Polijā pēdējos gados ir pieaugusi. Kačiņskis apgalvo, ka ES reforma, ko viņš atbalsta, ir vērsta uz "pilsoņu dzīves apstākļu uzlabošanu, enerģijas cenu samazināšanu, drošības stiprināšanu, atbildīgas migrācijas politikas īstenošanu un vērienīgu ekonomikas un lauksaimniecības politiku bez liekas birokrātijas".
Jaroslavs Kačiņskis bija Polijas premjerministrs no 2006. līdz 2007. gadam sava dvīņubrāļa Leha Kačiņska prezidentūras laikā. 2010. gada 10. aprīlī Lehs Kačiņskis kopā ar sievu Mariju un valsts augstākā ranga delegācijas pārstāvjiem bija 96 bojā gājušo cilvēku skaitā, kad viņa lidmašīna "Tu-154" nogāzās Krievijas Smoļenskas apgabalā.
Delegācija lidoja uz piemiņas pasākumu Katiņā, kur pēc PSRS asiņainā tirāna Josifa Staļina pavēles čekisti 1940. gada pavasarī noslepkavoja gandrīz 22 000 Polijas pilsoņu, galvenokārt, armijas, robežapsardzes vadības un inteliģences pārstāvjus, kuri krita gūstā pēc PSRS iebrukuma Polijā 1939. gada septembrī pēc tam, kad tur jau bija iebrukusi nacistiskās Vācijas armija, abām valstīm sadalot Poliju saskaņā ar Molotova-Ribentropa pakta slepeno protokolu.