Tramps: ar manis solītajiem 5000 dolāru "Mar-a-Lago" varēsiet nopirkt, lūk, ko!
Kad līdz kritiski svarīgajām ASV Kongresa vidustermiņa vēlēšanām atlikušas dažas dienas, ASV prezidents Donalds Tramps atradis savādu veidu, kā tautu aģitēt republikāņu atbalstam. Nesen viņš piesolīja ikvienam pieaugušajam ASV pilsonim 5000 dolāru, ja viņa partija saglabās kontroli abās palātās, un nu viņš izklāstīja, ko ar šo summu varēs iesākt viņa Floridas rezidencē.
As Americans worry about affording groceries, this is what Trump tells Texans: “You could even come to Mar-a-Lago… The problem is that for $5,000, the most you’ll be able to buy is a hamburger and maybe a small dessert. I’m not even sure you could buy that.” VOTE ACCORDINGLY. https://t.co/6pvKkQnidi— Brian Krassenstein (@krassenstein) October 28, 2026
Uzstājoties mītiņā Teksasas štata Korpuskristijā, viņā aicināja savus atbalstītājus apmeklēt lielisko Floridas štatu, kur atrodas viņa “Mar-a-Lago”, kur par viņa solītajiem 5000 ASV dolāriem varētu iegādāties vien “hamburgeru un varbūt nelielu desertu”. Šis izteikums izskanēja īsu brīdi pirms vēlēšanām, kurās viena no vēlētāju galvenajām bažām ir dzīves dārdzība, bet republikāņiem prognozē graujošu sakāvi.
Jāpiebilst, ka republikāņiem tradicionāli simpatizējošā Teksasa ir viena no "svārstīgajiem štatiem" Senāta vēlēšanās, un Tramps aktīvi aģitē par galēji labējo senatora amata kandidātu, pašreizējo štata ģenerālprokuroru Kenu Pakstonu, kuram pašu republikāņu kontrolētā štata Pārstāvju palāta 2023. gada veica impīčmentu sakarā ar kukuļņemšanu un varas ļaunprātīgu izmantošanu, bet Senāts viņu attaisnoja un atjaunoja amatā. Pakstons pēdējo gadu laikā iesaistījies daudzos skandālos, tostarp krāpšanā ar vērtspapīriem, apšaubāmiem darījumiem ar nekustamajiem īpašumiem un sievas krāpšanā.
“Dodieties uz Floridu, apmeklējiet kādu no mūsu lieliskajām vietām. Varat pat ierasties “Mar-a-Lago”,” sacīja Tramps. “Būsiet mani viesi “Mar-a-Lago”. Problēma ir tāda, ka par 5000 dolāru tur varēsiet nopirkt, maksimums, hamburgeru un varbūt nelielu desertu,” viņš pasmējās. “Pat neesmu pārliecināts, ka varēsiet nopirkt pat to. Nē, nebrauciet turp. Tā nav laba vieta, ja jums ir svarīgas cenas.”
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Dzīves dārdzība ir kļuvusi par vienu no galvenajiem jautājumiem, kas satrauc amerikāņus pirms 3. novembrī gaidāmajām vēlēšanām. Tikmēr paša Trampa bagātība prezidenta amatā ir strauji pieaugusi par 2,7 miljardiem dolāru līdz apmēram 7 miljardiem dolāru. “Forbes” norāda, ka tā ir ASV prezidenta straujākā bagātības palielināšanās savu pilnvaru laikā visā valsts vēsturē.
Šomēnes veiktajā CNBC aptaujā “All-America Economic Survey”, kurā piedalījās 1000 reģistrētu vēlētāju, 55% respondentu norādīja, ka cenas viņiem un viņu ģimenēm pieaug “straujāk nekā parasti”. Jautāti par svarīgākajām problēmām, ar kurām saskaras ASV, un saņemot iespēju izvēlēties divas atbildes, 34% respondentu minēja pārtikas un ikdienas pārtikas preču cenas, bet 23% – degvielas cenas. Visbiežāk minētā problēma bija korupcija valsts pārvaldē, ko norādīja 36% aptaujāto.
Aptauja arī atklāja, ka vēlētāji uzskata – Demokrātu partija ar degvielas cenu problēmu spētu tikt galā labāk nekā republikāņi. Demokrātu pārsvars šajā jautājumā bija deviņi procentpunkti, savukārt jautājumā par pārtikas un ikdienas pārtikas preču cenām – 16 procentpunkti. Jautāti par vēlamo Kongresa vēlēšanu iznākumu, 52% vēlētāju norādīja, ka vēlētos, lai abas Kongresa palātas kontrolētu demokrāti. Tas ir par septiņiem procentpunktiem vairāk nekā republikāņu atbalstītāju īpatsvars. Salīdzinājumā ar jūlijā veikto aptauju demokrātu pārsvars ir palielinājies par četriem procentpunktiem.
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Daži ekonomisti brīdinājuši, ka vienreizēji tiešie maksājumi amerikāņiem maz palīdzētu mazināt dzīves dārdzības radīto slogu un varētu pat veicināt inflāciju laikā, kad daudzi iedzīvotāji jau saskaras ar finansiālām grūtībām. Īpaši smagi ASV mājsaimniecības izjūt pirmās nepieciešamības preču, piemēram, degvielas un pārtikas, cenu pieaugumu. Turklāt 5000 dolāru izmaksa katram pilngadīgajam ASV pilsonim izmaksātu aptuveni 1,2 triljonus dolāru, un tai būtu nepieciešams Kongresa apstiprinājums. Trampa otrās prezidentūras laikā ASV valsts parāds ir strauji palielinājies un 30. septembrī sasniedza 32,2 triljonus dolāru jeb 100,03% no valsts IKP, simtu sasniedzot pirmo reizi kopš 1946. gada, norāda “The Wall Street Journal”.
Tramps arī agrāk ir izteicis līdzīgus solījumus par naudas izmaksām amerikāņiem, taču tie nav īstenojušies. Mazāk nekā divus mēnešus pirms 2020. gada vēlēšanām Tramps solīja 33 miljoniem valsts veselības apdrošināšanas programmas “Medicare” dalībnieku “tuvāko nedēļu laikā” piešķirt 200 dolāru vērtas kartes recepšu medikamentu iegādei, taču šīs kartes tā arī netika izsūtītas.