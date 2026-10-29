Viņš tobrīd glāba sunīšus no nāves... Krievu drons Kramatorskā nogalina kanādiešu brīvprātīgo
Kanādiešu brīvprātīgais Džese Adamss, kurš Ukrainā nodarbojās ar dzīvnieku glābšanu no apšaudītajiem rajoniem, nogalināts krievu drona tīšā trāpījumā brīdī, kad evakuēja dzīvniekus no Doneckas apgabala Kramatorskas.
IN MEMORY OF JESSE ADAMS 🕯️ On October 25, our dear friend and rescuer Jesse Adams, founder of RainCoast Dog Rescue Society, was killed in an FPV drone attack while evacuating animals from Kramatorsk. Hundreds of animals are alive thanks to him. We’ll never forget you, Jesse❤️🩹 https://t.co/iD68RC5HGi— Animal Rescue Kharkiv 🇺🇦 (@AnimalRescueKh) October 28, 2026
Kanādas organizācijas “RainCoast Dog Rescue Society” dibinātājs, 41 gadu vecais Adamss tika nogalināts pagājušo svētdien, kad krievu okupantu FPV drons uzbruka brīvprātīgo evakuācijas transportlīdzeklim neilgi pēc tam, kad tajā bija ievietoti izglābtie dzīvnieki. Drons trāpīja automašīnas vējstiklā, smagi ievainojot Adamsu, paziņoja organizācija “Animal Rescue Kharkiv”. Par spīti ārstu pūlēm, Adamsa dzīvību neizdevās glābt.
“Kad cilvēks mēro ceļu pāri pusei pasaules, lai strādātu plecu pie pleca ar jums vienos no vissmagākajiem apstākļiem, tas nozīmē vairāk, nekā iespējams izteikt vārdos,” paziņoja “Animal Rescue Kharkiv”. “Pateicoties Džesem, šodien simtiem dzīvnieku ir dzīvi.”
Dzīvnieku evakuācijas misija Kramatorskā notika Adamsa trešā Ukrainas apmeklējuma laikā. Divas dienas pirms nāves viņš ierakstā “Facebook” aprakstīja savus centienus glābt dzīvniekus frontes pilsētā, pieminot daudzos riskus un briesmas, ar ko nācās saskarties viņa brīvprātīgo komandai. “Starp šiem riskiem bija droni, raķetes un bumbas. ... Mēs uzņēmāmies milzīgu risku, jo šiem cilvēkiem un dzīvniekiem izmisīgi bija nepieciešama mūsu palīdzība,” viņš rakstīja.
Par šausmām un mocībām, ar kurām saskaras dzīvnieki karadarbības zonā, liecina Džeses Adamsa "Facebook" kontā publicētie attēli.
Lai gan Ukrainas kara skartajos reģionos netiek organizēta valsts līmeņa dzīvnieku evakuācija, brīvprātīgie turpina glābt pamestos dzīvniekus dažās no valsts vissmagāk karadarbības skartajām teritorijām. Viņi evakuē ne tikai suņus un kaķus, bet arī lielos lauksaimniecības dzīvniekus, kuri joprojām palikuši kauju zonās.
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Adamss rakstīja, ka viņa pēdējā misija Kramatorskā bijusi īpaša, jo tā bija pirmā reize, kad viņš glāba govis un cūkas. Viņa komanda devās uz šo apvidu, lai palīdzētu kādai ģimenei, kura, par spīti pastāvīgajām briesmām, nevēlējās pamest savas mājas, jo negribēja atstāt dzīvniekus likteņa varā.
Adamsa un viņa kolēģu brīvprātīgo pūliņi ne tikai nodrošināja dzīvnieku drošību, bet arī ļāva evakuēt civiliedzīvotājus no dzīvībai bīstamā frontes reģiona, vēsta “Kyiv Independent”.
Dzīvnieku aizsardzības organizācija “SPCA International” raksturoja Adamsu kā “dzīvnieku varoni”, kura entuziasms un līdzjūtība padarīja pasauli labāku. “Džese uzskatīja, ka palīdzēt pasaules visneaizsargātākajiem dzīvniekiem ir ne tikai pareizi, bet arī vienīgais iespējamais rīcības veids tik sirdi plosošas krīzes laikā,” norādīja organizācija.
Jāpiebilst, ka Kramatorska kopā ar Slavjansku atrodas sevišķi nocietinātā Doneckas apgabala rajonā, kuru krieviem nav izdevies ieņemt jau gandrīz piecus gadus un kas ietilpst Krievijas diktatora Vladimira Putina pieprasītajā Ukrainas daļā, lai vispār uzsāktu jelkādas miera sarunas. 2022. gada 30. septembrī Putins paziņoja par četru Ukrainas austrumu apgabalu aneksiju, kaut gan ne tobrīd, ne tagad tos pilnībā nekontrolē. 2024. gada ultimātā viņš pieprasīja, lai, cita starpā, Ukraina labprātīgi atdod viņam šos apgabalus, ieskaitot ļoti nocietinātos rajonus, kuru sagrābšana krietni atvieglotu Krievijas armijai pārējās Ukrainas teritorijas sagrābšanu.