"Rīt jūs visi salsiet un mirsiet!" Zjuganovs asi kritizē Putina režīma īstenoto politiku
Krievijas Komunistiskās partijas līderis Genādijs Zjuganovs asi kritizējis Vladimira Putina sākto karu, norādot, ka Kremlis atņem naudu Krievijas iedzīvotājiem un izšķērdē to karadarbībā.
Putina īstenoto karu Krievijā sāk kritizēt arī augstākajā politiskajā līmenī. Viens no pazīstamākajiem Krievijas politiķiem, Komunistiskās partijas (KPRF) vadītājs Genādijs Zjuganovs, kura vadītā frakcija ir otra lielākā parlamentā, paziņojis, ka karš prasīs pusi no federālā budžeta ieņēmumiem, bet par budžeta iztrūkumu atkal nāksies maksāt iedzīvotājiem.
KPRF līderis apsūdzējis Krievijas Finanšu ministriju par to, ka tā tā vietā, lai attīstītu ražošanu, piedāvā iegūt papildu līdzekļus no iedzīvotājiem. Viņš norādījis uz lejupslīdi rūpniecības nozarēs un investīciju samazināšanos.
"Karā, es atkārtoju, tiek sadedzināts un izšķērdēts katrs otrais rublis. Tāpēc no 43 triljoniem rubļu ieņēmumu, kas mums ir, jārēķinās, ka puse aizies šiem mērķiem. Vai atkal aplaupīt jau aplaupītos, paaugstināt nodokļus, tarifus un naudas sodus, vai tomēr nodarboties ar ražošanu un ieguldīt talantos? Tā mēs varam atgriezties 90. gados," paziņoja Zjuganovs.
Īpaši asi Zjuganovs iebildis pret finansējuma samazināšanu mājokļu un komunālajai saimniecībai. Viņš norādīja, ka trīs gadu laikā izdevumi šai nozarei samazināsies par 40%, lai gan komunālās infrastruktūras tīkli ir stipri nolietojušies.
"Es taču jums stāstīju – no miljona kilometru cauruļvadu 600 tūkstoši kilometru ir sapuvuši. Ja jūs tos nemainīsiet, rīt jūs visi salsiet un mirsiet," sacīja KPRF līderis.
Pats budžeta projekts parāda, kurām izdevumu pozīcijām tiek piešķirta prioritāte. Aizsardzībai 2027. gadā paredzēts aptuveni par ceturtdaļu vairāk līdzekļu, nekā tika plānots pirms gada.
Vienlaikus samazināts iepriekš paredzētais finansējums ekonomikai, izglītībai, veselības aprūpei un sociālajai politikai. Pieaug arī valsts parāda apkalpošanas izmaksas.
Civilajām nozarēm atvēlēts mazāk līdzekļu, nekā sākotnēji plānots, savukārt papildu ieņēmumus varas iestādes cenšas iegūt, palielinot nodokļus un akcīzes nodokļa ieņēmumus.
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Karš prasa arvien lielākus finanšu resursus, taču militārie izdevumi neatrisina budžeta deficīta problēmu – arī tas ievērojami pārsniedz iepriekšējās prognozes.