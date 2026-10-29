Vilku uzbrukumā Vācijas parkā smagi ievainota astoņgadīga meitene
Trešdienas rītā Vācijas dzīvnieku parkā "Johannismuhle" , kas atrodas uz dienvidiem no Berlīnes, vilku uzbrukumā smagi cietusi kāda astoņus gadus veca meitene.
Kā ziņo vietējie mediji, trešdienas rītā viņa kopā ar vēl diviem bērniem un parka darbinieku atradās vilku aplokā, kad meitenei uzbruka vismaz viens vilks. Parka darbinieks vilku uzbrukumā iejaucās, pirms dzīvnieki paspēja uzbrukt arī pārējām divām meitenēm. Pēc uzbrukuma cietusī meitene ar helikopteru tika nogādāta slimnīcā. Parka darbinieks un pārējās divas meitenes uzbrukumā necieta.
Uzbrukums notika laikā, kad parkā bija paredzēts īpašs pasākums bērniem. Policija par notikušo uzsākusi izmeklēšanu, un pagaidām nav sniegusi sīkāku informāciju par uzbrukuma apstākļiem. Kā liecina informācija "Johannismuhle" savvaļas dzīvnieku parka tīmeklā vietnē, parks paliks slēgts vismaz līdz 2. novembrim.
Šis uzbrukums ir jaunākais no vairākiem neseniem negadījumiem, kuros nebrīvē turēti dzīvnieki uzbrukuši cilvēkiem. Otrdien Nīderlandes safari parkā pēc leoparda uzbrukuma nomira dzīvnieku kopēja. Oktobra sākumā Lielbritānijā tīģeris nogalināja vīrieti, kurš bija ierāpies dzīvnieka aplokā. Bet septembrī Oklahomā tīģeris nogalināja dzīvnieku kopēju.