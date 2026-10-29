Kristīne Lagarda nāk klajā ar skaidrojumu par plāksteriem uz sejas, kas soctīklos raisīja spekulācijas
Videoierakstā, kas adresēts darbiniekiem un nonācis izdevuma "Politico" rīcībā, Eiropas Centrālās bankas (ECB) prezidente Kristīne Lagarda, kura drīzumā atstās amatu, paskaidrojusi, kāpēc uz viņas sejas redzami plāksteri
Kristīnes Lagardas paziņojums par aiziešanu no Eiropas Centrālās bankas februārī ātri vien pievērsa uzmanību ne tikai viņas amata atstāšanas datumam, bet arī diviem plāksteriem uz sejas, kas bija redzami viņas publicētajā videopaziņojumā.
Tie izraisīja spekulācijas sociālajos tīklos, uz kurām Lagarda reaģēja ar papildu ierakstu. Viņa paskaidroja, ka plāksteri ir saistīti ar nedēļas sākumā veiktu "nelielu ķirurģisku operāciju", un aicināja cilvēkus ievērot ārstu ieteikumus un regulāri pārbaudīt ādas veselību.
Atsevišķā iekšējā videouzrunā visiem ECB darbiniekiem, kuru redzējis "Politico", Lagarda sniedza nedaudz vairāk informācijas, vienlaikus saglabājot humora izjūtu.
"Es zinu, ka izskatos smieklīgi. Tas nav kikbokss Taizemē," viņa sacīja, atsaucoties uz šomēnes Bangkokā apmeklētajām Starptautiskā Valūtas fonda ikgadējām sanāksmēm. "Tas ir tikai neliels ādas vēzis, no kura bija jāatbrīvojas."
ECB atteicās sniegt komentārus un atsaucās uz Lagardas iepriekš publiskoto paziņojumu.
Ceturtdienas rītā 70 gadus vecā Lagarda pielika punktu vairākus mēnešus ilgušajām spekulācijām par savu turpmāko darbību, paziņojot, ka 7. februārī atkāpsies no amata, lai gan viņas pilnvaru termiņš oficiāli beidzas tikai nākamā gada oktobrī.
I have just informed my colleagues that I will step down as @ECB President on 7 February 2027. It has been a source of great pride to serve this institution. I thank all of those who have supported me on this journey over the past seven years. https://t.co/eSLLTaDAej— Christine Lagarde (@Lagarde) October 29, 2026
ECB neatklāja Lagardas tuvākos nākotnes plānus. Tomēr viņa iepriekš devusi mājienus, ka varētu vēlēties iesaistīties diskusijās saistībā ar Francijas prezidenta vēlēšanām 2027. gadā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Kāda amatpersona, kas pārzina Lagardas apsvērumus un kurai sensitīvā jautājuma dēļ piešķirta anonimitāte, norādīja, ka viņa nolēmusi atkāpties gandrīz gadu pirms pilnvaru termiņa beigām, lai iegūtu "lielāku brīvību paust savus uzskatus un iesaistīties jautājumos, kas nav saistīti ar monetāro politiku, jo viņa nevar palikt neitrāla, redzot notikumus savā valstī un pasaulē".
Lagarda ir ECB prezidente kopš 2019. gada novembra.