Krievija uzbrukusi Černihivas centram: nogalinātas divas 15 gadus vecas meitenes, desmitiem ievainoto
29. oktobrī Krievijas spēki veikuši triecienu Ukrainas pilsētas Černihivas centram, izmantojot raķeti-dronu "Banderol", kas trāpījusi tieši pilsētas centrālajā daļā.
Uzbrukuma vietā aizdegušās automašīnas un veikali, bojāti arī tuvumā esošo dzīvojamo ēku dzīvokļi.
"Dienas vidū ienaidnieks uzbruka Černihivai ar "Banderol". Tieši pilsētas centrā. Turklāt laikā, kad ielās bija daudz cilvēku," rakstīja Černihivas apgabala kara administrācijas vadītājs Vjačeslavs Čauss.
Krievijas uzbrukumā nogalināti divi bērni – 15 gadus vecas meitenes. Vēl vismaz 23 cilvēki guvuši ievainojumus, tostarp četri bērni.
Ievainoto bērnu vidū ir 10 mēnešus vecs zīdainis, kā arī 10, 16 un 17 gadus veci bērni.
Uzbrukuma dēļ mainīta sabiedriskā transporta kustība Uzvaras prospektā. Patlaban sabiedriskais transports kursē pa apvedceļiem, izvairoties no bojātā ielas posma.
30. oktobris Černihivā pasludināts par sēru dienu, pieminot pilsētas iedzīvotājus, kuri gājuši bojā Krievijas uzbrukumos laikā no 21. līdz 29. oktobrim. Attiecīgu rīkojumu parakstījis Černihivas mēra vietnieks Viktors Heraščenko.
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Pieminot bojāgājušos, pie valsts un pašvaldību iestāžu, uzņēmumu un organizāciju ēkām Ukrainas valsts karogi tiks nolaisti pusmastā un papildināti ar melnām sēru lentēm.
Sēru dienā aizliegts rīkot izklaides un koncertpasākumus, kā arī atskaņot izklaides mūziku tirgos, veikalos, ēdināšanas iestādēs un sabiedriskajā transportā.
Krievijas karaspēks naktī uz 29. oktobri veica triecienu Ukrainai ar 112 droniem, pavēstīja Ukrainas Gaisa spēki. 97 droni notriekti, neitralizēti vai pār tiem zaudēta vadība.
Krievija uzbrukusi ar "Shahed" tipa droniem, droniem "Gerbera", citu tipu droniem. Krievijas raidīto dronu vidū bija 40 reaktīvie bezpilota lidaparāti.
Droni raidīti no pierobežas apgabaliem Krievijā, kā arī okupētajām teritorijām Doneckas apgabalā.
Krievijas gaisa uzbrukuma līdzekļi trāpījuši septiņās vietās, atlūzas nogāzušās piecās vietās.