Mūžībā devusies “Rozā panteras” zvaigzne Elke Somera
Nedēļu pirms savas 86. dzimšanas dienas mūžībā devusies vācu izcelsmes aktrise Elke Somera (1940-2026), kura kļuva populāra ar Marijas Gambrelli lomu filmā “Rozā pantera”.
Kā vācu izdevumam "Bild" pastāstījis viņas audžudēls Sebastians Valters, aktrise nomira trešdien savās mājās Belēras apkaimē Losandželosā no sirds mazspējas. Jāpiemin, ka vien trīs mēnešus iepriekš, pēc smagas cīņas ar vēzi, mūžībā devās viņas vīrs Volfs Valters.
Berlīnē dzimusī Elke Holivudā strādāja gandrīz sešas desmitgades, bet plašāku atpazīstamību ieguva 1964. gadā, kad filmā "Rozā pantēra", kur viņa spēlēja līdzās leģendārajam aktierim Pīteram Selersam.
Sommera filmējās dažādu žanru darbos — komēdijās, detektīvfilmās un drāmās. Viņas filmogrāfijā ir tādas filmas kā „Boy, Did I Get It Wrong Number!”, „And Then There Were None”, „Carry On Behind” un „The Prisoner of Zenda”. Viņa uz ekrāna bija redzama līdzās Džeimsam Gārneram, Dikam van Daikam, Polam Ņūmenam un Edvardam G. Robinsonam, kā arī piedalījās seriālos un televīzijas filmās, tostarp „The Six Million Dollar Man”, „St. Elsewhere” un „Inside the Third Reich”.