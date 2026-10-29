Brisele izjauc Krievijas un Trampa sarunas par "Nord Stream" atjaunošanu
Brisele paziņojusi, ka Krievijas un ASV sarunām par Krievijas gāzes piegāžu atjaunošanu Eiropai nav ne jēgas, ne perspektīvu.
Eiropas Komisija paziņojusi, ka gāzesvads "Nord Stream" paliks slēgts arī pēc kara beigām. Atteikšanās no Krievijas gāzes ir nostiprināta Eiropas Savienības (ES) tiesību aktos un nav atkarīga no iespējamā miera līguma noslēgšanas. Par to vēsta "Euronews".
Šāds paziņojums izskanējis laikā, kad ASV un Krievija cenšas savstarpēji vienoties par gāzesvada "Nord Stream" darbības atjaunošanu. Tādējādi Maskavas un Vašingtonas sarunām nav nekādas jēgas, norāda analītiķi.
Maskavai tas ir šķērslis centienos atjaunot ienākumus no gāzes pārdošanas Eiropas pircējiem. Vienošanās ar Vašingtonu pati par sevi neatvērs Eiropas Savienības tirgu – tam būtu nepieciešams mainīt ES tiesību aktus.
Briselē atsevišķi uzsvērta atšķirība starp sankcijām un atteikšanos no Krievijas energoresursiem.
Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena iepriekš paziņoja, ka enerģētikas sankcijas paliks spēkā, kamēr Krievija nepārtrauks karu. Tomēr gāzes importa izbeigšana ir paredzēta atsevišķos tiesību aktos, un karadarbības beigas šo aizliegumu automātiski neatcels.
"Spēkā esošie tiesību akti nav saistīti ne ar sankcijām, ne ar kādiem ģeopolitiskiem notikumiem. Tāpēc neatkarīgi no tā, kas notiks, mēs pakāpeniski izslēdzam Krievijas gāzi un sašķidrināto dabasgāzi no Eiropas tirgus. Pēdējām piegādēm jābeidzas līdz nākamā gada beigām," paziņoja Eiropas Komisijas pārstāve enerģētikas jautājumos Anna-Kaisa Itkonena.
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Atteikšanās no Krievijas gāzes notiek pakāpeniski. Īstermiņa līgumi par Krievijas sašķidrinātās dabasgāzes piegādēm jau ir izbeigti, savukārt ilgtermiņa līgumu darbībai jābeidzas līdz 2027. gada janvārim.
Nākamais posms ir gāzes piegāžu pārtraukšana pa cauruļvadiem, tostarp saskaņā ar līgumiem, kas iepriekš bija saistīti ar "Nord Stream".
Pilnībā izslēgt Krievijas gāzi no ES tirgus plānots līdz 2027. gada beigām.
Eiropas Komisijas galvenā preses pārstāve Paula Pinju paskaidroja, kāpēc Brisele negrasās atgriezties pie iepriekšējās enerģētiskās atkarības no Krievijas.
"Mēs pārāk labi zinām, kādas ir slēptās izmaksas atkarībai no Krievijas fosilā kurināmā iepirkumos. Šīs piegādes tika izmantotas kā ierocis, un mēs par to maksājam. Tāpēc mēs to neaizmirstam," viņa uzsvēra.
Iepriekš Džareds Kušners un Kirils Dmitrijevs apsprieda iespēju piesaistīt amerikāņu investoru sankcijām pakļautajiem "Nord Stream" projektiem.
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Mediji noskaidrojuši, ka nesenajā Kušnera un Stīva Vitkofa tikšanās reizē ar Vladimiru Putinu Maskavā apspriests arī iespējamais darījums saistībā ar Krievijas naftas uzņēmuma "Lukoil" ārvalstu aktīviem.