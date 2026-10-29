VIDEO: Armēnijas parlamentā izceļas pamatīgs kautiņš - politiskās debates beidzas ar dūru vicināšanu un asiņainiem deguniem
Armēnijas parlamentā ceturtdien izcēlies pamatīgs kautiņš starp valdošās partijas un opozīcijas deputātiem. Politiķi viens otru grūstījuši un situši, turklāt viss noticis parlamenta sēdes tiešraides laikā. Incidenta dēļ sēdi nācies pārtraukt.
Konflikts sākās valdošās partijas "Pilsoniskais līgums" deputāta Tarona Čahojana uzrunas laikā. Viņš apsūdzēja opozīcijas pārstāvjus un bijušā prezidenta Roberta Kočarjana sabiedrotos korupcijā, izraisot asu vārdu apmaiņu ar opozīcijas frakcijas "Stiprā Armēnija" vadītāju Nareku Karapetjanu. Strīds ātri pārauga fiziskā formā, deputātiem vicinot dūres.
Lai apturētu kautiņu, nācās iejaukties parlamenta apsardzei, taču ar to konflikts nebeidzās – deputātu villošanās turpinājās arī gaiteņos. Vietējie mediji ziņo, ka pie parlamenta ēkas ieradusies neatliekamā medicīniskā palīdzība, bet vienam opozīcijas deputātam bijis asiņains deguns. Oficiāla informācija par cietušajiem pagaidām nav sniegta.
Kā vēsta "Azernews", līdzīgs incidents Armēnijas parlamentā noticis arī oktobra sākumā. Tas liecina par saspringtajām attiecībām starp valdošās partijas un opozīcijas pārstāvjiem, kuru politiskās domstarpības jau vairākkārt pāraugušas atklātās sadursmēs.