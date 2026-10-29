Lietuvā aizdomās par “Starlink” iekārtu aizdedzināšanas mēģinājumu tur divus Vācijas pilsoņus
Lietuvas policija aizdomās par mēģinājumu aizdedzināt uzņēmumu, kurā glabājas “Starlink” satelītsakaru iekārtas, tur divus vīriešus, kurus izdevies aizturēt Vācijā. Izmeklētāji pieļauj, ka viņiem varētu būt saistība ar Krieviju, kā arī ar līdzīgiem uzbrukumiem Bulgārijā un Polijā, vēsta Lietuvas sabiedriskais medijs LRT.
Abi aizdomās turētie ir aptuveni 20 gadus veci vīrieši, kuri dzīvo Vācijā. Vienam ir Vācijas un Turcijas, bet otram Vācijas un Serbijas pilsonība.Policija norādījusi, ka abiem vīriešiem nav saiknes ar Lietuvu. Viņi valstī ieradušies dienu pirms iespējamā nozieguma un pēc tam to pametuši.
Mēģinājums aizdedzināt “Starlink” iekārtas notika 18. oktobrī Viļņā. Izcēlās ugunsgrēks, taču apsardzes darbiniekam izdevās to ātri nodzēst, un satelītsakaru iekārtu darbība netika traucēta. Uzņēmums, kas nodrošina deviņu “Starlink” satelītantenām nepieciešamo sakaru infrastruktūru, par iespējamo apdraudējumu bija brīdināts.
Abiem vīriešiem 27. oktobrī celtas apsūdzības par teroristiskas grupas izveidi un dalību tajā, iebraukšanu valstī terorisma nolūkos, kā arī par terora akta mēģinājumu ar potenciāli smagām sekām. Prokurors uzsvēra, ka par šādiem noziegumiem draud bargs sods – piemēram, tikai par teroristiskas grupas izveidi vai dalību tajā vien paredzēta brīvības atņemšana uz laiku no pieciem līdz 15 gadiem.
Jautājums par aizdomās turēto izdošanu Lietuvai tiks izlemts vēlāk. Lietuvas amatpersonas sadarbojas ar partneriem Bulgārijā, Polijā un Vācijā. Pēc izmeklētāju domām, abi vīrieši ir tieši saistīti ar līdzīgiem incidentiem Polijā un Bulgārijā. Polijā saistībā ar ļaunprātīgu dedzināšanu ir aizturētas arī citas personas. Lietuvas tiesībsargājošās iestādes informēja, ka Vācijā aizturētie nav aizdedzinājuši "Starlink" iekārtas Polijā, taču viņi ir saistīti ar noziegumu.
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Lietuvas amatpersonas pieļauj, ka šie uzbrukumi varētu būt daļa no plašākas hibrīdoperācijas, kuras mērķis ir traucēt "Starlink" sakaru sistēmas darbību Eiropā. Ņemot vērā, ka šo sistēmu aktīvi izmanto arī Ukraina, tās darbības traucējumi atsevišķos reģionos varētu tieši ietekmēt ukraiņu sakarus. Tomēr izmeklēšana vēl ir agrīnā stadijā, un precīzs uzbrukumu motīvs joprojām tiek skaidrots.
Jau vēstīts, ka oktobra vidū Viļņā tika mēģināts aizdedzināt datu centra uzņēmuma "Delska" teritorijā esošu ASV uzņēmuma "SpaceX" noliktavu, kurā atradās "Starlink" aprīkojums. Lietuvas politiķi saista notikušo ar Krieviju.
Līdzīgs incidents tiek izmeklēts Bulgārijā, kur tika aizdedzinātas vairākas antenas, kas tika izmantotas saziņai ar "Starlink" satelīttīklu. Septembrī ugunsgrēks izcēlās "Starlink" satelītsakaru stacijā Polijas centrālajā daļā.