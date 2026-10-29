VIDEO: Polijā autocisterna pēdējā brīdī izvairās no sadursmes ar vilcienu
Elpu aizraujošā video iemūžināts brīdis, kad Polijas pilsētā Poznaņā autocisterna iesprūst starp aizvērtām dzelzceļa pārbrauktuves barjerām un tikai dažas sekundes to šķir no sadursmes ar tuvojošos vilcienu.
Polijas pilsētā Poznaņā 26. oktobrī autocisternu tikai dažas sekundes šķīra no sadursmes ar vilcienu uz dzelzceļa pārbrauktuves.
Polijas valsts dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja publiskotajā video redzams nervus kutinošais incidents.
Video redzams, kā autocisternas vadītājs iesprūst starp nolaistajām dzelzceļa pārbrauktuves barjerām Poznaņas apkaimē. Kāds cits autovadītājs izkāpj no sava transportlīdzekļa un paceļ vienu no barjerām, ļaujot autocisternas vadītājam pēdējā brīdī pamest pārbrauktuvi.
"Satiksmes sastrēgumi uz ceļa neattaisno iebraukšanu uz dzelzceļa pārbrauktuves," norādīja dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs.
"Ja tomēr esat iesprūdis starp barjerām, negaidiet, kā situācija attīstīsies. Izlauziet barjeru," piebilda uzņēmums.