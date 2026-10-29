Sprādzieni un liesmas Hormuza šaurumā: Irāna ziņo par trim tankkuģiem, kas uzskrējuši uz mīnām
Hormuza šaurumā trīs naftas tankkuģi uzskrējuši uz mīnām un aizdegušies, paziņojusi Irānas Revolūcijas gvarde. Incidents noticis vienā no pasaulē svarīgākajiem naftas pārvadājumu ceļiem, kur satiksme kopš kara sākuma ir stingri ierobežota.
Saskaņā ar Irānas Revolūcijas gvardes paziņojumu tankkuģi pēdējo 24 stundu laikā mēģinājuši šķērsot Hormuza šaurumu pa neatļautu dienvidu maršrutu. Irānas puse apgalvo, ka kuģiem bijušas izslēgtas radaru un navigācijas sistēmas un to apkalpes ignorējušas brīdinājumus. Pagaidām nav zināms, kad tieši notikuši incidenti un zem kādu valstu karogiem kuģi kuģojuši.
Lielbritānijas jūras drošības dienests UKMTO ceturtdienas rītā apstiprināja, ka saņēmis ziņojumu par degošu kuģi Hormuza šaurumā. Tomēr dienests nav sniedzis informāciju par ugunsgrēka cēloni vai iespējamiem cietušajiem, tādēļ Irānas apgalvojumi par trim uz mīnām uzskrējušiem tankkuģiem pagaidām nav apstiprināti.
Irānas Revolūcijas gvarde jau iepriekš brīdinājusi kuģu īpašniekus un apkalpes neizmantot dienvidu maršrutu pie Omānas krastiem, apgalvojot, ka tas ir mīnēts. Teherāna arī kritizējusi ASV Centrālo pavēlniecību, kas pārrauga amerikāņu militārās operācijas reģionā, apsūdzot to kuģotāju mudināšanā izmantot šo maršrutu. Irānas puse uzsver, ka par kuģošanas riskiem šajā teritorijā atbildīgi paši kuģu īpašnieki un apkalpes.
Kopš 28. februārī sākās karš, Irāna būtiski ierobežojusi kuģu satiksmi Hormuza šaurumā, savukārt ASV noteikušas Irānas ostu blokādi. Hormuza šaurumam ir milzīga nozīme pasaules energoapgādē, jo caur to tiek pārvadāta aptuveni piektā daļa pasaules naftas un gāzes kravu. Tāpēc jebkādi satiksmes traucējumi šajā ūdensceļā var ietekmēt energoresursu piegādes visā pasaulē.