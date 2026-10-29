Igaunija pie Krievijas robeža būvēs vērienīgu bunkuru tīklu
Baltijas aizsardzības līnijas izveides ietvaros Igaunijas austrumu pierobežā, Austrumviru apriņķī, plānots izbūvēt aptuveni 150 bunkuru, paziņojis Igaunijas aizsardzības ministrs Martins Herems.
Herems skaidroja, ka lielākā daļa jeb aptuveni 100 bunkuru atradīsies uz valsts zemes, bet vēl 50 uz pašvaldībām vai privātperonām piederošas zemes. Lai bunkurus varētu izbūvēt uz privātās zemes, valstij būs jāvienojas ar tās īpašniekiem, vēsta ERR.
Ministrs norādīja, ka šādos gadījumos risinājums varētu būt kompensāciju izmaksa par sagādātajām neērtībām, zemes noma vai tās atpirkšana. Vienlaikus ministrs uzsvēra, ka aizsardzības joslas izveidei pašlaik nav plānots iegādāties plašākas teritorijas.
Jāatgādina, ka Igaunijas plānotie bunkuri ir tikai daļa no krietni plašāka projekta – Baltijas aizsardzības līnijas. Par šī vienotā un vērienīgā militāro nocietinājumu un pretmobilitātes pasākumu kompleksa izveidi Latvija, Lietuva un Igaunija vienojās 2024. gada janvārī. Tā galvenais mērķis ir saskaņā ar NATO vadlīnijām nodrošināt valstu aizsardzību jau no pirmā robežas metra, maksimāli apgrūtinot un aizturot iespējamo pretinieka smagās tehnikas virzību.