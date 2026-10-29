Satraucoši notikumi pie NATO valsts krastiem! Pēc dronu triecieniem Melnajā jūrā nogrimis kravas kuģis
Melnajā jūrā pie NATO dalībvalsts Bulgārijas krastiem pēc trīs jūras dronu triecieniem nogrimis kravas kuģis "Contship Jet". Visi 18 apkalpes locekļi izglābti, taču incidents raisījis nopietnas bažas par kuģošanas drošību reģionā. Šis ir kārtējais uzbrukums komerciālajiem kuģiem Melnajā jūrā, un pagaidām nav zināms, kas par to ir atbildīgs.
Uzbrukums noticis trešdien, 28. oktobrī, aptuveni 21 jūras jūdzi no Bulgārijas piekrastes, netālu no Šablas pilsētas. Zem Libērijas karoga kuģojošais, Grieķijas uzņēmuma pārvaldītais konteinerkuģis bija ceļā no Izraēlas ostas Haifas uz Rumānijas ostas pilsētu Konstancu.
Kā informējis Bulgārijas aizsardzības ministrs Dimitars Stojanovs, kuģim uzbrukuši trīs jūras droni, nodarot tam nopietnus bojājumus.
Pēc triecieniem kuģis sācis sasvērties, un apkalpei nācies to pamest. Bulgārijas Jūras spēki un robežpolicija nekavējoties sākuši glābšanas operāciju, kurā piedalījušies vairāki militārie kuģi.
Visus 18 jūrniekus – 14 Filipīnu un četrus Ukrainas pilsoņus – izdevies veiksmīgi izglābt. Viņi nogādāti Bulgārijas ostas pilsētā Varnā, kur veiktas medicīniskās pārbaudes. Tomēr pašu kuģi glābt vairs nav izdevies. Ceturtdien, 29. oktobrī, Bulgārijas varasiestādes apstiprināja, ka smagi bojātais konteinerkuģis nogrimis.
Kā atklājis Bulgārijas Jūras spēku komandieris Kirils Mihailovs, informācija par iespējamu dronu uzbrukumu saņemta jau pirms incidenta. Francijas militārā patruļlidmašīna, kas tobrīd atradusies virs Melnās jūras rietumu daļas, pamanījusi aizdomīgās ierīces un brīdinājusi Bulgārijas dienestus. Tomēr, neraugoties uz saņemto brīdinājumu, uzbrukumu nav izdevies novērst.
Uz kuģa atradies 421 konteiners, tostarp krava ar litija jonu akumulatoriem, kodīgām vielām un citiem potenciāli bīstamiem materiāliem, kas radījis papildu satraukumu par iespējamu vides piesārņojumu. Bulgārijas dienesti jau sākuši ūdens kvalitātes pārbaudes, taču sākotnējās analīzēs redzamas piesārņojuma pazīmes nav konstatētas.
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Incidents noticis laikā, kad Melnās jūras reģionā arvien biežāk tiek ziņots par dronu uzbrukumiem civilajiem kuģiem.
Saskaņā ar Bulgārijas amatpersonu sniegto informāciju oktobrī pie valsts krastiem uzbrukumi veikti jau vismaz sešiem kuģiem. Iepriekšējos incidentos vairāki desmiti jūrnieku, iespējams, gājuši bojā vai pazuduši bez vēsts.
Uzbrukums "Contship Jet" noticis Bulgārijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, ārpus valsts teritoriālajiem ūdeņiem. Tādējādi tas nav uzskatāms par tiešu uzbrukumu NATO teritorijai, tomēr rada nopietnas bažas par drošību alianses austrumu flangā.
Zīmīgi, ka uzbrukuma dienā Bulgārijas galvaspilsētā Sofijā norisinājās Bulgārijas, Rumānijas un Turcijas aizsardzības ministru tikšanās, kurā tika apspriesta drošības situācija Melnajā jūrā.
Pēc sarunām trīs NATO dalībvalstis stingri nosodīja uzbrukumus komerciālajiem kuģiem, aicinot tos nekavējoties pārtraukt. Valstis arī vienojušās stiprināt izlūkošanas informācijas apmaiņu, agrīnās brīdināšanas sistēmas un savstarpējo koordināciju, lai novērstu turpmākus incidentus.
Bulgārijas premjerministrs Rumens Radevs iepriekš norādījis, ka uzbrukumu raksturs liek domāt par iespējamu Krievijas iesaisti, taču viņa rīcībā neesot pierādījumu, kas to apstiprinātu.