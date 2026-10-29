Garāmgājēju acu priekšā Birmingemā gaišā dienas laikā līdz nāvei sadur vīrieti (18+)
Lielbritānijas policija sākusi slepkavības izmeklēšanu pēc tam, kad trešdien, 28. oktobrī, Birmingemas ielā ar nazi līdz nāvei sadurts kāds vīrietis.
Uzbrukums notika ap plkst. 13.15 Koventrijas ielā, šausminot notikuma aculieciniekus. Upuris bija aptuveni 40 gadus vecs vīrietis.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības mediķi centās viņu atdzīvināt, taču vīrieša nāve tika konstatēta notikuma vietā.
Netālu no nozieguma vietas policija aizturējusi 46 gadus vecu vīrieti, kuru tur aizdomās par slepkavību. Likumsargi paziņojuši, ka citas aizdomās turamās personas netiek meklētas. Aizturētais joprojām atrodas apcietinājumā, un viņu nopratina izmeklētāji.
Rietummidlendas policija vietā, kur noticis uzbrukums, Koventrijas ielas un Vitmoras ielas krustojumā, uzslējusi zilu policijas telti.
Izmeklēšanas laikā norobežotas arī tuvējās Dženkinsas iela un Parlamenta iela. Apkārtnē veidojas ievērojami satiksmes sastrēgumi, bet autobusi ir spiesti mainīt maršrutu un apgriezties.
Policijas pārstāvis paziņoja: "Mēs saprotam, ka notikušais ir izraisījis satraukumu vietējā sabiedrībā. Mēs arī zinām, ka incidenta brīdī apkārtnē atradās daudz cilvēku, kuri redzēja notikušo."
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"Šajā rajonā patrulēs papildu policijas darbinieki, lai iedzīvotāji justos drošāk. Ja jums ir kādas bažas, aicinām vērsties pie viņiem," norādīja policija.
Likumsargi arī aicina cilvēkus neizplatīt incidenta videoierakstus, jo tas varētu traucēt izmeklēšanai. Tomēr cilvēki šim aicinājumam neatsaucās un soctīklos klejo video no notikuma vietas.
"Mēs lūdzam nepublicēt un neizplatīt nekādus videoierakstus, jo tas varētu ietekmēt izmeklēšanas gaitu."
Ikviens, kura rīcībā ir videoieraksti vai kurš bijis notikušā aculiecinieks, tiek aicināts zvanīt policijai pa tālruni 101, norādot lietas numuru 2482 un datumu – 28. oktobris.
Informāciju iespējams sniegt arī anonīmi, sazinoties ar neatkarīgo labdarības organizāciju "Crimestoppers" pa tālruni 0800 555 111.
Birmingemā noziedzības līmenis ir augstāks nekā vidēji Anglijā un Velsā. Saskaņā ar policijas statistikas datiem 12 mēnešos līdz 2026. gada augustam pilsētā reģistrēts vairāk nekā 146 000 noziegumu jeb aptuveni 124 noziegumi uz 1000 iedzīvotājiem. Salīdzinājumam – Anglijā un Velsā vidējais rādītājs šajā periodā bija nepilni 97 noziegumi uz 1000 iedzīvotājiem.
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Tomēr pēdējos gados noziedzības līmenis Birmingemā ir samazinājies. Arī Rietummidlendas reģionā kopumā sarucis ar nažiem pastrādāto noziegumu skaits – gada laikā līdz 2026. gada jūnijam tas samazinājies par 14%.
Saskaņā ar 2021. gada Lielbritānijas tautas skaitīšanas datiem Birmingema ir viena no etniski un reliģiski daudzveidīgākajām pilsētām Anglijā. Aptuveni trešdaļa pilsētas iedzīvotāju ir musulmaņi, bet ārpus Apvienotās Karalistes dzimušo iedzīvotāju īpatsvars pārsniedz ceturtdaļu.