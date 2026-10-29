"Mainiet kursu, kamēr nav par vēlu!" ASV senators vērsies pie Krievijas dīzeļdegvielas pārvadātājiem
ASV Demokrātu partijas senators Ričards Blūmentāls oficiāli vērsies pie kuģniecības uzņēmumiem, kas transportē Krievijas dīzeļdegvielu uz ASV, aicinot tos mainīt kursu un atteikties no piegādēm.
Blūmentāls nosūtījis vēstuli Grieķijas kuģniecības uzņēmuma EASTMED vadītājam. Šī uzņēmuma kuģis ved Krievijas dīzeļdegvielu uz ASV. Senators ieteicis uzņēmumam pagriezt kuģi atpakaļ. Vēstuli viņš publicējis savā oficiālajā kontā sociālajā tīklā "X".
Senators Krievijas degvielas piegādes ASV nosaucis par "nelikumīgām".
"Mainiet kursu, kamēr nav par vēlu! Ja kuģis "Agioi Fanendes" ienāks ostā un izkraus savu kravu, jūs kļūsiet par nelikumīga darījuma dalībniekiem," paziņoja Blūmentāls.
Viņš norādīja, ka ASV Finanšu ministrijas izsniegtā licence, kas atļauj šo piegādi, ir pretrunā 2022. gadā pieņemtajam likumam par Krievijas naftas importa aizliegumu.
"Prezidents varēja izsniegt licenci, lai atvieglotu šī darījuma īstenošanu, taču tikai Kongress var padarīt to likumīgu," rakstīja ASV senators.
Blūmentāls pieprasījis EASTMED vadītājam sniegt informāciju par uzņēmumiem, ar kuriem tas sadarbojas Krievijas dīzeļdegvielas piegādes īstenošanā. Tāpat senators vēlas noskaidrot, kādus norādījumus uzņēmums šajā jautājumā saņēmis no ASV Finanšu ministrijas, lai varētu turpināt lietas izskatīšanu.
I’m sending a sledgehammer message to shipping companies whose tankers are transporting illegal Russian diesel to our ports. Reverse course while there’s still time. https://t.co/4sViosX3nM— Richard Blumenthal (@SenBlumenthal) October 28, 2026
Savā ierakstā sociālajā tīklā "X" Blūmentāls precizēja, ka atklātā vēstule adresēta ne tikai EASTMED, bet arī visiem pārējiem kuģniecības uzņēmumiem, kas piedalās Krievijas dīzeļdegvielas piegādēs ASV vai plāno to darīt.
Iepriekš jau tika ziņots, ka Demokrātu partijas pārstāvji gatavojas vērsties pret Donalda Trampa administrāciju saistībā ar vienošanos par Krievijas dīzeļdegvielas piegādēm.
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Tāpat tika vēstīts, ka pirms vēlēšanām daļa republikāņu sāk novērsties no Trampa un vienošanās ar Vladimiru Putinu par dīzeļdegvielas piegādēm kļuvusi par vienu no galvenajiem neapmierinātības iemesliem.