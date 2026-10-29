Krievijas drona operators apzināti uzbrucis civiliedzīvotājiem Dnipro dzelzceļa stacijā, daudz bojāgājušo
Krievijas karaspēks apzināti veicis triecienu Dnipro dzelzceļa stacijai, izmantojot vadāmu reaktīvo bezpilota lidaparātu. Uzbrukumā nogalināti 13 cilvēki, un bojāgājušo skaits varētu pieaugt.
29. oktobrī Krievijas uzbrukumā Dnipro dzelzceļa stacijas peronam ar reaktīvo bezpilota lidaparātu nogalināti 13 cilvēki un vismaz pieci ievainoti. Trieciena brīdī pie perona atradās vilciens, kas kursēja maršrutā Dnipro–Zaporižja.
Par notikušo izteikušies Dnipropetrovskas apgabala kara administrācijas vadītājs Oleksandrs Hanža, Dnipro mērs Boriss Filatovs, Ukrainas valsts dzelzceļa uzņēmums "Ukrzaliznicja" un tā valdes priekšsēdētājs Oleksandrs Percovskis.
"Dnipro piedzīvojusi traģēdiju. Drons trāpīja civilajam elektrovilcienam. Daudzi cilvēki ir gājuši bojā. Daudzi ir ievainoti," paziņoja Filatovs.
Sākotnēji Hanža ziņoja, ka Krievijas spēki uzbrukuši transporta infrastruktūras objektam un uzbrukumā cietuši cilvēki. Savukārt Filatovs precizēja, ka drons trāpījis civilajam elektrovilcienam.
Pilsētas mērs arī aicināja šādus triecienus nesaukt par "uzbrukumiem infrastruktūras objektiem".
"Šis ir genocīda karš. Saņemieties un sauciet lietas īstajos vārdos," uzsvēra Filatovs.
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Vēlāk Hanža paziņoja, ka Krievijas uzbrukumā nogalināti 13 cilvēki. Vismaz pieci guvuši ievainojumus, un mediķi viņiem sniedz nepieciešamo palīdzību.
Ukrainas dzelzceļa uzņēmums "Ukrzaliznicja" informēja, ka Krievijas spēki uzbrukuši dzelzceļa stacijai ar reaktīvo dronu. Trieciens skāris vienu no peroniem, pie kura tobrīd atradās vilciens Nr. 866 maršrutā Dnipro–Zaporižja.
"Noticis trieciens Dnipro dzelzceļa stacijai. Bija izsludināta gaisa trauksme, taču diemžēl uz perona atradās ievērojams skaits cilvēku. Saskaņā ar sākotnējo informāciju ir daudz bojāgājušo un ievainoto," paziņoja "Ukrzaliznicja" vadītājs Oleksandrs Percovskis.
Notikuma vietā strādā glābēji un mediķi, savukārt likumsargi dokumentē kara noziegumu.