Traģiskā vilciena avārija Spānijā 28.10.2026
Sadursme notika trešdienas, 28. oktobra, rītā, kad no Madrides uz Seviļu braucošs "Renfe" ātrvilciens ietriecās uz sliedēm apstājušā privātā operatora ...
Publiskoti audio ieraksti starp mašīnistiem un vadības centru dažas minūtes pirms traģiskās vilciena sadursmes Spānijā
Publiskoti audioieraksti, kuros dzirdamas sarunas starp vilcienu mašīnistiem un Madrides satiksmes vadības centru dažas minūtes pirms traģiskās vilciena katastrofas Spānijā, kas laupījusi vismaz 68 cilvēku dzīvības.
Jau ziņots, ka trešdien, 28. oktobra, rītā, no Madrides uz Seviļu braucošs "Renfe" ātrvilciens ietriecās uz sliedēm apstājušā privātā operatora "Iryo" vilciena aizmugurē. "Iryo" vilcienā avārijas brīdī atradās 147 pasažieri, bet "Renfe vilcienā" — 397. Trieciena dēļ vairāki vagoni noskrēja no sliedēm un nogāzās pa uzbērumu.
Spānijas varasiestādes norāda, ka automātiskās signalizācijas sistēmas tehniskas kļūmes dēļ vilcieni attiecīgajā sliežu posmā pirms avārijas bija apturēti.
Vai varu braukt normālā ātrumā?
Vienā ierakstā satiksmes vadības centra darbinieks "Renfe" mašīnistam dod norādījumu: “Turpiniet ceļu un pēc tam brauciet, izmantojot sānu signalizācijas bloku, normālā ātrumā, parastajā režīmā.” Mašīnists pārjautā: “Normālā ātrumā?” Dispečers atbild: “Jā.” Spānijas transporta ministrs Oskars Puente vēlāk sacīja, ka vilcieniem dots rīkojums atsākt kustību “kļūdas dēļ”.
Citos ierakstos dzirdama "Iryo" vilciena mašīniste, kura ziņo, ka vilciens joprojām stāv pie Urda iebraukšanas signāla. Viņa saka: “Vilciens ir apstājies pie iebraukšanas signāla Urda stacijā.” Pēc sarunas viņai liek “atsākt ceļu”, taču nākamajā saziņā mašīniste paskaidro, kāpēc tas nav iespējams: “Vilciens neļauj man vadīt [drošības] sistēmu. Tāpēc es joprojām stāvu pie iebraukšanas signāla.”
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Ieraksti liecina, ka vadības centram bija paziņots — "Iryo" vilciens joprojām nav izkustējies, kamēr "Renfe" vilciens tuvojās. Pēc neilga laika privātais operators "Iryo" paziņoja, ka "Renfe" vilciens ietriecies tā sastāva aizmugurē.
Vadības centra lēmums esot "neizskaidrojams"
Puente lēmumu atjaunot kustību bez ātruma ierobežojumiem nodēvēja par “neizskaidrojamu” un sacīja, ka izmeklēšanai jānoskaidro, kāpēc šāds rīkojums tika dots. Spānijas premjerministrs Pedro Sančess, apmeklējot katastrofas vietu, sacīja: “Visa Spānija sēro.” Viņš piebilda: “Dzīves ir sagrautas, ģimenes sarautas, sāpes ir milzīgas.” Saistībā ar notikušo Spānijā izsludinātas trīs dienu sēras.
Sančess arī norādīja, ka ir "nepieņemami", ka Spānijā šogad ir notikušas divas nopietnas dzelzceļa katastrofas pēc tam, kad janvārī netālu no Kordovas ātrgaitas dzelzceļa avārijā gāja bojā 46 cilvēki. Avārija notika uz tās pašas līnijas, kur trešdien notika negadījums, bet daudz tālāk uz dienvidiem.
Jau ziņots, ka spānijas vilcienu sadursme prasījusi vismaz 68 cilvēku dzīvības, 50 cilvēku veselības stāvoklis šobrīd tiek raksturots kā smags, bet 15 cietušie šobrīd ir kritiskā stāvoklī. Avārija kļuvusi par vienu no nāvējošākajām vilcienu avārijām Eiropas vēsturē - pēdējo reizi kas tāds tika fiksēts 1972. gadā, kad vilciena avārijā Spānijā bojā gāja 86 cilvēki.
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Daudzi bija iespiesti starp vilciena sēdekļiem
Kāds "Renfe" pasažieris vārdā Salvadors Arisa aģentūrai "Reuters" norādījis, ka trieciena spēks bijis “brutāls”. Pēc sadursmes daudzi pasažieri dauzījuši logus, lai censtos izkļūt no vagoniem - daži cilvēki, pēc viņa teiktā, bija iespiesti starp sēdekļiem un nespēja pakustēties.
Spāņu žurnālists Antonio Himeness Barka sadursmes brīdī devās uz vilciena kafejnīcu. Viņš BBC stāstīja, ka trieciens viņu sviedis zemē un viņš smagi sasitis galvu. Kad atguvies, viņam virsū gulējuši citi pasažieri. “Es biju asinīs,” viņš sacīja, piebilstot, ka blakus redzējis cilvēkus ar rokas un galvas traumām.
Pirms glābēju ierašanās cietušajiem palīgā steidzās Urdas iedzīvotāji, kuri palīdzēja pasažieriem izkļūt no vilcieniem, sniedza pirmo palīdzību un savās automašīnās nogādāja cietušos līdz slimnīcai. Vietējā pašvaldības pārstāve Izabela Nunjesa medijam "BBC" norāda, ka daudzi ievainotie bija tik apjukuši, ka pat nezināja, kurā vagonā braukuši.