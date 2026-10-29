"Mums patiešām ir vienas no iespaidīgākajām tualetēm pasaulē!" Norvēģi eleganti izmanto Trampu tūristu piesaistīšanai
Norvēģijas valsts tūrisma aģentūra "Visit Norway" asprātīgi reaģējusi uz ASV prezidenta Donalda Trampa izteikumiem, kurā viņš Norvēģiju nievājoši nodēvējis par "sūdu valsti", lai ironiski palielītos ar Norvēģijas arhitektoniski iespaidīgajām sabiedriskajām tualetēm.
Iepriekš jau vēstīts, ka Tramps kādā no saviem priekšvēlēšanu mītiņiem neslēpa aizkaitinājumu par to, ka nav saņēmis Nobela Miera prēmiju. Savā runā viņš Norvēģijai veltīja nievājošus vārdus un paziņoja, ka ASV nevēlas ar to vairs ielaisties nekādās darīšanās.
Reaģējot uz šiem izteikumiem, aģentūra "Visit Norway" sociālajos tīklos publicēja asprātīgu atbildi: "Dzirdējām nelielu troksni par tēmu "sūdu valsts". Nu, ko lai saka – mums patiešām ir vienas no iespaidīgākajām tualetēm pasaulē. Ar mīlestību, "Visit Norway"." Ierakstam pievienota fotogrāfija, kurā redzama gaumīga, moderna tualetes ēka, kas atrodas kalna pakājē ar elpu aizraujošu skatu uz fjordu.
Jāatzīmē, ka Trampa komentāri pašā Norvēģijā plašu sašutumu neizraisīja. Valsts ārlietu ministrs Espens Barts Eide, komentējot notikušo, vien lakoniski atgādināja, ka Norvēģijas valdībai nav pilnīgi nekādas ietekmes vai lomas Nobela Miera prēmijas laureātu noteikšanā.