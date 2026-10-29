Sērijveida slepkava jau sen miris, bet viņa noziegumi turpina nākt gaismā: DNS atrisina 52 gadus senu lietu
DNS analīzes ļāvušas sasaistīt bēdīgi slaveno sērijveida slepkavu Tedu Bandiju ar vēl vienas pusaudzes nāvi ASV Jūtas štatā, 27. oktobrī paziņoja varasiestādes. Kopš brīža, kad mednieks atrada meitenes mirstīgās atliekas, pagājuši vairāk nekā 50 gadi.
Bandijs ir miris jau kopš 1989. gada, taču, pateicoties DNS analīžu tehnoloģiju attīstībai, viņa apstiprināto upuru skaits turpina pieaugt. Pagājušā gadsimta 70. gados viņš vairākos ASV štatos nogalināja vismaz 30 sievietes un meitenes, bet vēl daudzām izdevās izbēgt vai izdzīvot, gūstot ievainojumus.
Izmeklētāji ir pārliecināti, ka tieši Bandijs ir atbildīgs par 17 gadus vecās Melisas Annas Smitas slepkavību 1974. gadā. Šī lieta gadu desmitiem bija palikusi neatklāta, preses konferencē paziņoja Samita apgabala prokurore Mārgareta Olsone.
Pēc Olsones teiktā, ne tikai DNS pierādījumi, bet arī Smitas slepkavības apstākļi atbilda Bandijam raksturīgajam noziegumu pastrādāšanas veidam, motīviem, izmantotajiem paņēmieniem un iespējām.
Vietējās policijas priekšnieka meita tika atrasta mirusi 1974. gada 27. oktobrī. Uz viņas ķermeņa bija konstatētas izvarošanas un spīdzināšanas pazīmes.
Izmeklētājiem izdevās atrisināt šo gadu desmitiem neatklāto lietu, konstatējot būtiskas DNS sakritības starp pierādījumiem Smitas lietā un citas Bandija upures – Lauras Eimas – slepkavības lietā. Pēdējā tika atrisināta pagājušā gada aprīlī Jūtas apgabalā. 17 gadus vecā Laura Anna Eima pazuda pēc tam, kad viņa izgāja no ballītes 1974. gada Halovīna naktī. Pēc mēneša viņas ķermeni kanjonā atrada tūristi.
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Smitas autopsijas laikā iegūtajos pierādījumos tika konstatēts DNS profils, kas lielā mērā sakrita ar Bandija DNS profilu, pavēstīja Jūtas apgabala policijas seržants Maiks Reinoldss.
"Ar katru atrisināto lietu mēs speram vēl vienu soli, lai izdzēstu Teda Bandija piemiņu," sacīja Reinoldss.
Otrdien notikušajā preses konferencē Reinoldss paziņoja, ka štatā joprojām tiek izmeklētas vēl citas lietas, kurās varētu būt iesaistīts Bandijs.
Soltleikas apgabala šerife Rozija Rivera uzteica izmeklētājus par to, ka pierādījumi tik ilgi tikuši rūpīgi saglabāti, uzsverot, ka šis gadījums "apliecina nepieciešamību saglabāt pierādījumus pat tad, ja pagājuši vairāki gadu desmiti".
Amatpersonas ir sazinājušās ar Smitas tuvākajiem dzīvajiem radiniekiem, no kuriem neviens vairs nedzīvo šajā apkaimē.
Rozija Rivera uzsvēra, ka šai lietai vajadzētu dot cerību arī citu neatklātu noziegumu upuriem un viņu tuviniekiem.
"Tas apliecina, ka cerība joprojām pastāv," viņa sacīja.
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"Kriminālistikas iespējas attīstās katru dienu, un mums ir iespēja atkal un atkal atgriezties pie šīm lietām un tās pārskatīt," norādīja Rivera.
Aprīlī Jūtas štata Kriminālistikas dienesta vadītājs laikrakstam "The Salt Lake Tribune" atklāja, ka štatā joprojām ir 444 neatklātas nāves gadījumu izmeklēšanas lietas, tostarp 258 slepkavības.
Bandijam nāvessods tika izpildīts 1989. gadā Floridā, izmantojot elektrisko krēslu. Viņš tika notiesāts par divu sieviešu slepkavībām, kas 1978. gadā tika pastrādātas Floridas Štata universitātes studentu korporācijas "Chi Omega" namā.
Bandijs ir viens no bēdīgi slavenākajiem sērijveida slepkavām ASV vēsturē. Savu noziegumu virkni viņš sāka, uzbrūkot sievietēm ASV Klusā okeāna ziemeļrietumu reģionā. Viņš bieži uzrunāja sievietes sabiedriskās vietās, iegūstot viņu uzticību ar savu šarmu vai izliekoties ievainots. Pēc tam viņš ievilināja upurus nomaļās vietās un nogalināja. Ar viņu tiek saistīta vismaz 30 sieviešu un meiteņu nāve vairākos ASV štatos pagājušā gadsimta 70. gados. Daudzām citām sievietēm izdevās no viņa izbēgt vai izdzīvot uzbrukumos.
Pirmo reizi Bandiju aizturēja 1975. gadā par sievietes nolaupīšanu, un viņam piesprieda 15 gadu cietumsodu. Taču 1977. gadā viņam izdevās izbēgt, izlecot pa cietuma bibliotēkas logu.
Pēc aizturēšanas viņš astoņas dienas vēlāk izbēga atkārtoti un turpināja slepkavot, līdz 1978. gadā tika galīgi notverts.
2011. gadā Floridā tika atrasts flakons ar Bandija asinīm, kas bija paņemtas 1978. gadā, kad viņu aizturēja saistībā ar 12 gadus vecas meitenes slepkavību. No šī parauga tika iegūts pilns DNS profils, ko ievadīja Federālā izmeklēšanas biroja (FIB) nacionālajā datubāzē. Tas izmeklētājiem deva iespēju pārbaudīt arī citas neatklātas slepkavības, kurās varētu būt iesaistīts Bandijs.
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Viņa pastrādātās slepkavības studentu korporāciju namos, parkos un citviet bija izraisījušas plašas bailes visā valstī. Bandija aizturēšana piesaistīja milzīgu sabiedrības uzmanību, daļēji tāpēc, ka daudzi viņu uzskatīja par izskatīgu un šarmantu vīrieti.
Pēdējās dzīves dienās Bandijs vairākkārt atzinās slepkavībās, tostarp tādos noziegumos, par kuriem policijai iepriekš nekas nebija zināms. Tomēr ne visas viņa atzīšanās ir izdevies apstiprināt.
Nav precīzi zināms, kad Bandijs sāka savus uzbrukumus, taču 1974. gadā Vašingtonas štatā sāka pazust jaunas sievietes, no kurām daudzas bija koledžu studentes. Varasiestādes vēl izmeklēja šos pazušanas gadījumus, kad Bandijs septembrī pārcēlās uz Soltleiksitiju un sāka nogalināt cilvēkus Jūtā, Aidaho un Kolorādo.
Kā norāda vēsturniece Linda Silito, par vienu no pirmajiem Bandija upuriem Jūtā tiek uzskatīta 16 gadus vecā karsējmeitene Nensija Vilkoksa no Soltleikas apgabala. Viņa pazuda 2. oktobrī.
Tā paša mēneša beigās pazuda arī vidusskolas pēdējās klases skolniece Melisa Smita. Viņas līķi ar smagu sitienu radītiem ievainojumiem vēlāk atrada briežu mednieki, norādīja Silito.