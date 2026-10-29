Baltajā namā valda drūma atmosfēra - Tramps pirms vēlēšanām kļūst arvien neprognozējamāks
Baltajā namā valda drūma un nervoza gaisotne, ko pastiprina darbinieku mainība un pieaugošais satraukums par gaidāmajām ASV Kongresa starpvēlēšanām. Kā vēsta laikraksts "The New York Times" (NYT), prezidents Donalds Tramps uzticas arvien šaurākam pietuvināto lokam, asi uzbrūk kritiķiem un mēdz aizrauties ar gariem, haotiskiem monologiem. Turklāt, kā atzinis kāds no viņa palīgiem, prezidents lielāko daļu laika pavada, skatoties ziņu sižetus un patērējot mākslīgā intelekta radītu zemas kvalitātes saturu.
Kā norāda izdevums, laikā, kad republikāņiem draud reāls risks nākamnedēļ gaidāmajās starpvēlēšanās zaudēt kontroli pār abām Kongresa palātām, Tramps kļuvis arvien neprognozējamāks. Daudzi partijas kandidāti savās kampaņās pat mēģinājuši ieturēt distanci no prezidenta politikas un retorikas.
Turklāt vairāki politiskie padomnieki un ietekmīgas republikāņu organizācijas brīdinājušas Baltā nama pārstāvjus, ka Trampa rīkotie mītiņi tā dēvētajos svārstīgajos štatos šobrīd var nodarīt vairāk ļaunuma nekā labuma.
Tramps gan šos brīdinājumus neņem vērā. Izjūtot milzīgu spiedienu, viņš dusmojas uz skeptiķiem, ignorē drūmos aptauju rezultātus un vētraini reaģē uz jebkuru kritiku medijos. Kā atzīmē NYT, prezidents šīs starpvēlēšanas būtībā uztver kā uzticības balsojumu viņam , tādēļ, neraugoties uz padomnieku brīdinājumiem, ir apņēmies turpināt mītiņus visā ASV teritorijā.
Tikmēr Baltajā namā valda drūma noskaņa. Bijušie un esošie administrācijas darbinieki laikrakstam atzinuši, ka Balto namu šobrīd plosa iekšējas nesaskaņas, kadru mainība un bažas par turpmāko darbu gadījumā, ja republikāņi zaudēs vairākumu Kongresā.
Avoti norāda, ka pēdējo nedēļu notikumi ļoti atgādina Trampa pirmo prezidentūras termiņu, kuram arī bija raksturīgi iekšējie strīdi un nemitīga darbinieku rotācija.
Palīgi novērojuši, ka, tuvojoties 3. novembra vēlēšanām, Tramps arvien vairāk laika pavada internetā. Tur viņš meklē sev glaimojošas publikācijas, oponentus pazemojošus video un apšaubāmas kvalitātes "mākslīgā intelekta mēslus". Tikmēr jebkāda kritika viņā izsauc milzīgu sašutumu un aizkaitinājumu.
Kā raksta NYT, Trampa komanda apzinājās, ka viņa klātbūtne svārstīgajos štatos var kaitēt atsevišķiem republikāņu kandidātiem, tomēr šīs bažas tika ignorētas. Gan padomnieki, gan pats Tramps uzskata, ka tieši viņam jābūt šī vēlēšanu cikla centrālajai figūrai. Pašreizējā stratēģija paredz koncentrēties uz tradicionāli republikāniskajiem jeb "sarkanajiem" štatiem, lai panāktu tajos maksimāli augstu vēlētāju aktivitāti.
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Likmes 3. novembra vēlēšanās ir ārkārtīgi augstas. Ja republikāņi zaudēs kontroli kaut vai pār Pārstāvju palātu, Trampam turpmāk nāksies rēķināties ar daudz stingrāku kontroli no demokrātu puses. Baltajam namam pietuvinātie padomnieki lēš, ka tādā gadījumā prezidents pēc vēlēšanām veiks kārtējās izmaiņas savas administrācijas sastāvā.