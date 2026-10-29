"Tā nav taisnība!" Norvēģijas premjers sašutis par atklātībā nonākušo informāciju par sarunu ar Putinu
Norvēģijas premjerministrs Jūnass Gārs Stēre asi noraidījis britu laikraksta "Financial Times" (FT) vēstīto, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins telefonsarunā ar viņu un Somijas prezidentu Aleksandru Stubu lielāko daļu laika veltījis lekcijai par slāvu viduslaiku vēsturi. Norvēģijas un Somijas amatpersonas pieprasījušas publikācijas labošanu, tomēr britu izdevums kategoriski atteicies to darīt.
Strīds izcēlies pēc 27. oktobrī notikušās telefonsarunas starp Putinu, Stēri un Stubu. Sākotnēji bija paredzēts, ka saruna ilgs nepilnu pusstundu, taču tā ieilgusi līdz pusotrai stundai.
Trešdien, 28. oktobrī, "Financial Times", atsaucoties uz trim avotiem, kuriem zināms sarunas saturs, vēstīja, ka Putins lielāko daļu laika esot pavadījis, izklāstot savu skatījumu uz slāvu vēsturi viduslaikos. Laikraksta avoti apgalvoja, ka Krievijas līderis plaši runājis par to, ko Kremlis dēvē par Ukrainas kara "pamatcēloņiem", nevis pievērsies konkrētiem jautājumiem par karadarbības izbeigšanu. Savukārt Ukrainas pieprasītā tūlītējā uguns pārtraukšana sarunā esot apspriesta vien īsu brīdi.
Tomēr Norvēģijas valdības vadītājs šādu notikumu atspoguļojumu nosaucis par nepatiesu. "Mēs esam lūguši "Financial Times" to izlabot, jo tā nav taisnība. Un viņi to izlabos, jo mēs piedalījāmies šajā sarunā," paziņoja Stēre.
Premjerministrs skaidrojis, ka Putins patiesībā runājis par situāciju Eiropā kopš 2014. gada, nevis lasījis lekciju par slāvu viduslaiku vēsturi.
Norvēģijas premjera birojs vēlāk apstiprināja, ka Somijas puse abu valstu vārdā sazinājusies ar "Financial Times", lai norādītu uz, viņuprāt, kļūdaino informāciju.
Tomēr britu laikraksta reakcija izrādījusies pavisam citāda, nekā cerēja Norvēģijas premjers. Kad Norvēģijas izdevuma "VG" žurnālisti vērsās pie "Financial Times" ar lūgumu komentēt situāciju, izdevuma pārstāvis nepārprotami norādīja, ka publikācijā nekādas izmaiņas netiks veiktas.
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"Mēs paliekam pie sava žurnālistiskā darba," paziņoja laikraksta pārstāvis. Vienlaikus plašāk skaidrot, uz kādiem avotiem balstīta publikācija, britu izdevums atteicās.
Tikmēr Stēre aizstāvējis pašu lēmumu runāt ar Putinu, uzsverot, ka Eiropai ir svarīgi saglabāt iespēju tieši paust savu nostāju Krievijas vadībai. Viņš norādījis, ka pašlaik tiešu saziņu ar Maskavu par Ukrainas karu galvenokārt uztur ASV, savukārt Eiropas valstu politiskie kontakti ar Kremli pēdējā laikā bijuši ļoti ierobežoti.
Norvēģijas un Somijas līderu iniciatīva gan izraisījusi arī kritiku Eiropā. Dānijas premjerministre Mete Frederiksena paudusi neapmierinātību ar to, ka saruna notikusi bez plašākas koordinācijas ar sabiedrotajiem.
Šī nav pirmā reize, kad Putins starptautiskās sarunās pievērsies gariem vēstures skaidrojumiem. Arī 2024. gada intervijā amerikāņu žurnālistam Takeram Karlsonam viņš plaši izklāstīja savu vēstures interpretāciju, tostarp mēģinot ar to pamatot Krievijas rīcību Ukrainā.