Traģiskā vilciena avārija Spānijā 28.10.2026
Sadursme notika trešdienas, 28. oktobra, rītā, kad no Madrides uz Seviļu braucošs "Renfe" ātrvilciens ietriecās uz sliedēm apstājušā privātā operatora ...
Spānijā izsludinātas trīs dienu sēras: vilcienu avārija izvēršas par vienu no nāvējošākajām sadursmēm Eiropas vēsturē
Spānijas vilcienu sadursme prasījusi vismaz 68 cilvēku dzīvības, kļūstot par vienu no nāvējošākajām vilcienu avārijām Eiropas vēsturē. Saistībā ar notikušo valstī izsludinātas trīs dienu sēras.
50 cilvēku veselības stāvoklis šobrīd tiek raksturots kā smags, bet 15 cietušie šobrīd ir kritiskā stāvoklī. Sadursme notika trešdienas, 28. oktobra, rītā, kad no Madrides uz Seviļu braucošs "Renfe" ātrvilciens ietriecās uz sliedēm apstājušā privātā operatora "Iryo" vilciena aizmugurē. "Iryo" vilcienā avārijas brīdī atradās 147 pasažieri, bet "Renfe vilcienā" — 397. Trieciena dēļ vairāki vagoni noskrēja no sliedēm un nogāzās pa uzbērumu.
Jāpiemin, ka šī ir jau otrā smagā vilcienu katastrofa Spānijā šogad — janvārī netālu no Kordovas sadursmē gāja bojā 46 cilvēki. Arī toreiz avārijā bija iesaistīts "Iryo" un "Renfe" vilciens.
Cilvēku upuru ziņā avārija kļuvusi par sesto nāvējošāko vilcienu katastrofu Eiropas vēsturē - pēdējo reizi kas tāds tika fiksēts 1972. gadā, kad vilciena avārijā Spānijā bojā gāja 86 cilvēki.
Pirms avārijas bija novērojama datora kļūme
Spānijas transporta ministrs Oskars Puente paziņojis, ka pirms avārijas datora kļūmes dēļ tika apturēta vairāku vilcienu virzība. Taču pēc ministra teiktā, satiksmes vadības centra dispičeri Madridē plkst. 8.36 atļāva "Renfe" ātrvilcienam atsākt braucienu ierastajā režīmā, lai gan uz sliežu ceļa joprojām bija spēkā sarkanais aizlieguma signāls.
Vilciens nobrauca aptuveni 25 kilometrus un plkst. 8.53 ietriecās priekšā stāvošajā "Iryo" vilcienā. Pēc ministra teiktā, drošības sistēmas darbības traucējumu gadījumā vilcienam bija jābrauc ar samazinātu ātrumu, lai mašīnists nepieciešamības gadījumā varētu laikus apstāties. Jaunākā mediju publiskotā datu analīze liecina, ka "Renfe" vilciena vidējais ātrums pēdējā minūtē pirms apstāšanās bija ap 137 km/h.
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Sadragātos vilcienus visu nakti pārmeklēja prožektoru gaismā; tiek ievākti DNS paraugi
Glābēji visu nakti prožektoru gaismā pārmeklēja sadragātos vagonus, meklējot bojāgājušos. Operācijā iesaistīti simtiem cilvēku, izmantoti droni un helikopteri. Daudzu bojāgājušo identitāte vēl jānoskaidro. Spānijas Civilā gvarde izveidojusi palīdzības punktus Madridē, Toledo, Seviljā un Kordovā, kur iedzīvotāji var iesniegt DNS paraugus un ziņot par saviem bezvēsts pazudušajiem tuviniekiem.
"Galvenā prioritāte šobrīd ir pazudušo personu identificēšana un DNS paraugu ņemšana, lai mēs varētu atrast viņu radiniekus," vietnē "X" norādījusi Spānijas Civilā gvarde.
Daļa tuvinieku visu nakti gaidīja ziņas par savējiem; Urdā un slimnīcās viņiem palīdzību sniedza mediķi un psihologi. "Sarkanais Krusts" brīdinājis, ka ģimenēm priekšā būs ilgs un smags gaidīšanas un sērošanas periods.
Spānijā no 29. līdz 31. oktobrim izsludinātas trīs dienu valsts sēras; to laikā karogi pie valsts iestādēm plīvo pusmastā. Premjerministrs Pedro Sančess, apmeklējot katastrofas vietu, sacīja, ka “visa Spānija sēro”, un pauda līdzjūtību bojāgājušo tuviniekiem un cietušajiem. Viņš solīja rūpīgi izmeklēt notikušo un noskaidrot, vai katastrofu izraisīja drošības sistēmas kļūme vai nolaidība.
Daudzi bija iespiesti starp vilciena sēdekļiem
Kāds "Renfe" pasažieris vārdā Salvadors Arisa aģentūrai "Reuters" norādījis, ka trieciena spēks bijis “brutāls”. Pēc sadursmes daudzi pasažieri dauzījuši logus, lai censtos izkļūt no vagoniem - daži cilvēki, pēc viņa teiktā, bija iespiesti starp sēdekļiem un nespēja pakustēties.
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Spāņu žurnālists Antonio Himeness Barka sadursmes brīdī devās uz vilciena kafejnīcu. Viņš BBC stāstīja, ka trieciens viņu sviedis zemē un viņš smagi sasitis galvu. Kad atguvies, viņam virsū gulējuši citi pasažieri. “Es biju asinīs,” viņš sacīja, piebilstot, ka blakus redzējis cilvēkus ar rokas un galvas traumām.
Pirms glābēju ierašanās cietušajiem palīgā steidzās Urdas iedzīvotāji, kuri palīdzēja pasažieriem izkļūt no vilcieniem, sniedza pirmo palīdzību un savās automašīnās nogādāja cietušos līdz slimnīcai. Vietējā pašvaldības pārstāve Izabela Nunjesa medijam "BBC" norāda, ka daudzi ievainotie bija tik apjukuši, ka pat nezināja, kurā vagonā braukuši.