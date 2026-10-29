Šokējošs brīdis TV tiešraidē! Meksikā raidījuma vadītājs iesper dronam, kas ietriecas sievietei sejā. VIDEO
Meksikā kāda televīzijas raidījuma tiešraide izvērtusies pamatīgā skandālā, kad raidījuma vadītājs Ernesto Čavana dusmu uzplūdā iespēris studijā lidojošam dronam. Ierīce aizlidojusi tieši pretī vienai no raidījuma dalībniecēm, spēcīgi ietriecoties viņai sejā.
Notikušā video strauji izplatījies sociālajos tīklos, izraisot skatītāju sašutumu.
Incidents noticis Meksikas televīzijas kanāla "Multimedios Televisión" izklaides raidījuma "Es Show" tiešraides laikā. Kamēr studijā norisinājās filmēšana, netālu no 58 gadus vecā raidījuma vadītāja lidojis neliels drons. Čavana, kuru acīmredzot nokaitinājusi lidojošās ierīces klātbūtne, pēkšņi pacēlis kāju un spēcīgi tai iespēris. Taču nākamajās sekundēs situācija izvērtusies pavisam negaidīti.
No sitiena drons aizlidojis pāri studijai un trāpījis tieši sejā kolumbiešu modelei un raidījuma dalībniecei Izabellai Rohasai.
Jaunā sieviete no sāpēm nekavējoties aizsegusi seju ar rokām un sākusi raudāt. Viņai palīgā steigušās kolēģes, kuras cietušo pavadījušas ārpus filmēšanas laukuma, lai viņa varētu saņemt medicīnisko palīdzību. Trieciena rezultātā modelei pārsista lūpa, radies pietūkums un asiņošana. Pēc pirmās palīdzības saņemšanas viņa atgriezusies studijā, apliecinot skatītājiem, ka viņas veselības stāvoklis nav smags.
🚨📺 ¡Conductor patea un dron en plena transmisión y termina golpeando a una modelo en el rostro! Ernesto Chavana, conductor del programa Es Show, de Canal 6 de Multimedios, protagonizó un incidente durante una transmisión en vivo desde Monterrey. En medio de una aparente discusión, el presentador lanzó una patada contra un dron que sobrevolaba el estudio. El aparato salió disparado y golpeó directamente en la cara a Isabella, una de las integrantes del elenco. ⚠️ La joven sufrió lesiones en la boca y el rostro, por lo que tuvo que abandonar momentáneamente el foro para recibir atención médica. De acuerdo con los reportes, la producción informó que Chavana se hará responsable de los daños ocasionados. 📹 El momento quedó grabado y comenzó a circular en redes sociales, donde generó críticas por la conducta del conductor y las condiciones de seguridad durante el programa. Información de @RepDeFiFidonia https://t.co/kEVInkFtHb— LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) October 27, 2026
Sociālajos tīklos plašu kritiku izpelnījies ne tikai pats incidents, bet arī raidījuma vadītāja izturēšanās pēc notikušā.
Video redzams, ka Čavana sākotnēji palicis savā vietā un nav steidzies palīdzēt cietušajai kolēģei, kamēr pārējie raidījuma dalībnieki centušies noskaidrot viņas veselības stāvokli.
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Vēlāk vadītājs televīzijas ēterā publiski atvainojies, uzņemoties atbildību par notikušo. "Man ļoti žēl. Es uzņemos atbildību par tikko notikušo. Es patiešām nožēloju savu rīcību un jūtos apkaunots," sacījis Čavana.
Tomēr viņa atvainošanās nav nomierinājusi visus skatītājus. Daļa interneta lietotāju norādījuši, ka drona trieciens varējis beigties daudz smagāk, īpaši tad, ja ierīces propelleri būtu skāruši sievietes acis. Komentāros izskanējuši arī aicinājumi raidījuma vadītāju atstādināt no darba.
Tikmēr pats Čavana atzinis, ka viņam nāksies skaidrot savu rīcību televīzijas kanāla vadībai. Uz pārrunām ar priekšniecību viņš izsaukts ceturtdien, 29. oktobrī, kad paredzēts izvērtēt iespējamās disciplinārās sekas.