Ārlietu ministrija izplata brīdinājumu par Nepālu
Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments nācis klajā ar brīdinājumu, aicinot iedzīvotājus, kuri atrodas Nepālā vai grasās to apmeklēt no 29. līdz 31. oktobrim, ievērot īpašu piesardzību.
"Saskaņā ar vietējo dienestu izplatīto informāciju ciklona ietekme Nepālā gaidāma no 29. līdz 31.oktobrim, izraisot ekstremālus laikapstākļus visā valsts teritorijā," norāda departaments.
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija aicina visus Latvijas valstspiederīgos, kuri atrodas vai plāno turp doties, ievērot īpašu piesardzību saistībā ar spēcīgu ciklonu. Galvenie riski un skartie reģioni:
- Ļoti spēcīgas lietavas un plūdu risks: Bagmati; Lumbani; Madhesh; Gandaki provinces.
- Spēcīgs, ilgstošs lietus: Koshi Karnali; Sudurpashchim provinces.
- Augsts spēcīga sniegputeņa, sniega vētru un lavīnu risks: Kalnu un Himalaju reģioni.
Ministrija stingri iesaka atcelt vai atlikt pārgājienus un braucienus uz augstkalni – Himalaju reģioniem. Tāpat tā ziņo, ka iespējami plaši ceļu un aviācijas satiksmes traucējumi.
Ārlietu ministrija aicina ceļotājus sekot līdzi vietējiem masu medijiem un ievērot vietējo varasiestāžu paziņojumus un ieteikumus. Nepālas varasiestādes un glābšanas dienesti reaģē uz notikumiem, un situācija var strauji mainīties. Ja atrodaties reģionā, aicinām sekot Nepālas valdības un vietējo iestāžu norādījumiem, ievērot pastiprinātu piesardzību un ņemt vērā strauji mainīgos apstākļus. Aktuālā informācija par situācijas attīstību pieejama Nepālas Tūrisma padomes tīmekļa vietnē: https://ntb.gov.np/latest-travel-updates. Nepālas valdība ir izveidojusi bezmaksas ārkārtas tālruni 1234 un īpašu dienestu 1144, kas pieejams Nepālā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas