Eiropas Savienība maina domas par Kanādu! No iecerētā īpašā statusa nolemts atteikties
Eiropas Savienība (ES) ir atmetusi ideju par asociētās dalībvalsts statusu Kanādai.
Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena septembrī ikgadējā runā par stāvokli ES paziņoja, ka Kanāda varētu kļūt par pirmo ES asociēto dalībvalsti.
Tomēr Kanādas un ES kopīga paziņojuma projektā termini "asociētā dalībvalsts" un "asociētā dalība" ir svītroti.
Ziņu aģentūra DPA no diplomātiem uzzināja, ka Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs un vairāki citi ES valstu līderi mudināja svītrot šos terminus no šī paziņojuma projekta. Kā iemeslus savai nostājai pret viņi minēja ierosinātā statusa neskaidro nozīmi un to, ka EK nav iepriekš adekvāti konsultējusies ar dalībvalstīm.
Kopīgais paziņojums tagad aicina uz "arvien ciešāku asociāciju" starp Kanādu un ES. Tajā arī vājinātas sākotnēji plānotās apņemšanās par finanšu tirgus integrāciju un savstarpēji labvēlīgu režīmu ekonomiskās drošības pasākumu jomā.
Ir gaidāms, ka šis paziņojums tiks publicēts piektdien Monreālā ES un Kanādas divu dienu samita noslēgumā.
Fon der Leiena pēc ierašanās Monreālā trešdien tomēr turpināja lietot terminu "asociētā dalībvalsts" kādā sociālo mediju ierakstā.
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"Okeāns nošķir Eiropu un Kanādu, tomēr mēs nekad neesam jutušās tuvāk" viena otrai, viņa rakstīja. "Mums ir jauns mērķis: tuvināt Kanādu mums vairāk nekā jebkad iepriekš, kā ES asociēto dalībvalsti. Un mēs gribam, lai mūsu unikālā partnerība ietu vēl tālāk."
Ar "Aliansi nākotnei mēs būsim kopā un atbildēsim augošu sāncensību pasaulei", rakstīja fon der Leiena. "Monreālā mēs uzrakstīsim jaunu nodaļu mūsu kopīgajā vēsturē."
Terminu "Alianse nākotnei" ir lietojis Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs, un tas tagad dominē kopīgā paziņojuma projektā.
Tajā paziņots, ka abas puses strādās, lai samazinātu tirdzniecības barjeras, atvieglotu investīcijas un nodrošinātu izejvielu, medikamentu un tehnoloģiju pieejamību arī turpmāk. Tas arī ietver apņemšanos veicināt sadarbību mākslīgā intelekta drošības jomā un paziņo, ka ir plānots pētīt papildu sašķidrinātās dabasgāzes eksporta iespējamību no Kanādas uz Eiropu.
Kārnijs otrdien reportieriem sacīja, ka šo attiecību nosaukums ir mazāk svarīgs nekā to būtība.
Kārnijam ir mērķis padziļināt attiecības ar ES, kopš Kanādas tirdzniecības attiecības ar ASV ir kļuvušas saspīlētas Donalda Trampa prezidentūras laikā.
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Tramps septembrī draudēja noteikt jaunus muitas tarifus ES, ja tā ļautu Kanādai kļūt par ES asociēto dalībvalsti. Tramps sacīja, ka šāda ideja var būt "naidīgs akts".