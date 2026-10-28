Beļģijas Finanšu ministrija piedzīvojusi kiberuzbrukumu - apturēta vairāku elektronisko pakalpojumu darbība
Beļģijas Finanšu ministrija trešdien piedzīvojusi kiberuzbrukumu, kura dēļ nācies uz laiku apturēt vairāku elektronisko pakalpojumu darbību.
Ziņots, ka iedzīvotājiem un uzņēmumiem nav pieejams nodokļu portāls "MyMinfin", kurā var iesniegt deklarācijas un pārvaldīt finanšu dokumentus, vēsta "Euronews".
Beļģijas Finanšu ministrija skaidro, ka pakalpojumu darbība apturēta piesardzības nolūkos, lai ierobežotu iespējamos riskus un ļautu speciālistiem pārbaudīt sistēmu drošību. Pagaidām nav zināms, kas īstenojis kiberuzbrukumu un cik lielā mērā tas ietekmējis iestādes darbību. Vienlaikus liela daļa citu elektronisko pakalpojumu joprojām ir pieejami pilnībā vai daļēji.
Īpaša uzmanība pievērsta iespējamiem personas datu drošības pārkāpumiem. Beļģijas Finanšu ministrija norāda, ka pašlaik nav pazīmju, kas liecinātu par datu noplūdi vai informācijas zādzību, tomēr pārbaudes turpinās.
Kiberuzbrukums noticis neilgi pirms vairāku nodokļu deklarāciju iesniegšanas termiņa beigām, kas paredzēts 31. oktobrī. Tādēļ iestāde nolēmusi pagarināt termiņus tiem nodokļu maksātājiem, kurus skāruši pakalpojumu darbības traucējumi.
Pagaidām nav zināms, kad visi elektroniskie pakalpojumi atsāks darbu. Beļģijas atbildīgās iestādes norāda, ka strādā pie sistēmu drošības pārbaudēm un pakalpojumu atjaunošanas pēc iespējas ātrāk.