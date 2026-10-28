Krievija pie Ukrainas robežas būvē jaunu dronu bāzi - dienā no tās varētu palaist līdz 100 droniem
Krievija Rostovas apgabalā, netālu no Ukrainas robežas, būvē jaunu dronu palaišanas bāzi, no kuras nākotnē varētu veikt līdz pat 100 uzbrukumiem dienā. Par to paziņojusi Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenā izlūkošanas pārvalde, brīdinot, ka Krievija gatavojas pastiprināt triecienus Ukrainas pilsētām.
Jaunā bāze top netālu no militārā lidlauka "Miļļerova" Rostovas apgabalā, kas robežojas ar Krievijas okupēto Luhanskas apgabala teritoriju. Satelītattēli liecina, ka vēl augusta beigās šajā vietā aktīva būvniecība nenotika, taču līdz oktobra vidum jau bija izveidotas dronu palaišanas pozīcijas un cita infrastruktūra.
Ukrainas izlūkdienests uzskata, ka bāze paredzēta reaktīvo trieciendronu "Geraņ-4" un "Geraņ-5", kā arī to modificēto versiju palaišanai. Pēc sākotnējām aplēsēm, pabeidzot būvniecību, no šīs vietas varētu palaist līdz pat 100 droniem dienā.
Vienlaikus Krievija turpina uzlabot savus reaktīvos dronus, lai tie spētu precīzāk sasniegt mērķus un nodarīt lielākus postījumus Ukrainas infrastruktūrai, tostarp civilajiem objektiem. Ukrainas izlūkdienests brīdina, ka jaunās bāzes būvniecība varētu liecināt par Krievijas gatavošanos pastiprināt uzbrukumus Ukrainai, īpaši gaidāmajā ziemā.