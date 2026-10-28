Kanādā kāds laimējis 40 miljonus dolāru, taču jau pēc dažām stundām var zaudēt visu
Kanādā kāds veiksminieks pirms gada laimējis iespaidīgu naudas summu – 40 miljonus Kanādas dolāru jeb aptuveni 24,5 miljonus eiro –, taču līdz šim nav ieradies pēc sava laimesta.
Pietikšanās laiks laimestam strauji tuvojas beigām. Vēl tikai līdz 28. oktobra pusnaktij loterijas vinnētājs var pieteikties savam laimestam, vēsta BBC.
Laimīgā "Lotto Max" biļete iegādāta pirms gada Ontario provinces Grejas apgabalā, kas ir populārs tūristu galamērķis. Loterijas organizatori pieļauj, ka biļeti varētu būt nopircis kāds ceļotājs, kurš pēc atgriešanās mājās vienkārši aizmirsis pārbaudīt rezultātus. Turklāt biļete līdz šim nav pārbaudīta ne loterijas mobilajā lietotnē, ne tirdzniecības vietā.
Organizatori aicina iedzīvotājus rūpīgi pārbaudīt kabatas, somas, makus un automašīnu cimdu nodalījumus. Laimīgie skaitļi ir 6, 14, 17, 19, 26, 43 un 45, bet papildskaitlis – 27. Ja biļetes īpašnieks līdz termiņa beigām nepieteiksies, visa 40 miljonu dolāru summa tiks novirzīta nākamajām loterijas spēlēm.
Šī nebūtu pirmā reize, kad Kanādā neviens neierodas pēc milzīga laimesta. 2022. gadā kāds loterijas dalībnieks Ontario provincē laimēja 70 miljonus Kanādas dolāru, taču tā arī nepieteicās balvas saņemšanai. Toreiz organizatori saņēma aptuveni 2700 zvanu un e-pasta vēstuļu no cilvēkiem, kuri interesējās par laimestu, tomēr neviens nespēja pierādīt, ka ir laimīgās biļetes īpašnieks.