Šī traģēdija varēja nenotikt! Izmeklēšanā atklājies, ka pirms vilcienu katastrofas Spānijā dispečeri pieņēmuši absurdu lēmumu
Spānijā trešdien notikušajā divu ātrvilcienu sadursmē dzīvību zaudējuši vismaz 68 cilvēki, bet vēl 58 - ievainoti. Izmeklētāju uzmanības centrā nonācis kāds lēmums, kas pieņemts Madrides dzelzceļa satiksmes vadības centrā neilgi pirms traģēdijas.
Jauns.lv jau vēstīja, ka šī katastrofa notika Kastīlijas-Lamančas reģionā, netālu no Toledo. Ap plkst. 8.30 tehniskas kļūmes dēļ pārstāja darboties vilcienu drošības sistēma, kas automātiski apturēja sešus vilcienus 63 kilometru garā dzelzceļa posmā. Satiksmes vadību pārņēma dispečeri Madridē, kuriem bija jāsniedz norādījumi vilcienu vadītājiem.
Taču plkst. 8.36 dispečeri atļāva "Renfe" ātrvilcienam atsākt braucienu ierastajā režīmā, lai gan uz sliežu ceļa joprojām bija spēkā sarkanais aizlieguma signāls. Vilciens nobrauca aptuveni 25 kilometrus un plkst. 8.53 ietriecās priekšā stāvošajā "Iryo" vilcienā. Pēc ministra teiktā, drošības sistēmas darbības traucējumu gadījumā vilcienam bija jābrauc ar samazinātu ātrumu, lai mašīnists nepieciešamības gadījumā varētu laikus apstāties.
Puente uzsvēris, ka vilcienu vadītāji nav vainojami notikušajā. Izmeklētāji tagad cenšas noskaidrot, kāpēc vilcienu satiksmes vadības centrs atļāva turpināt braucienu, neievērojot nepieciešamos drošības pasākumus. Pagaidām nav arī precīzi zināms, ar kādu ātrumu vilciens pārvietojās sadursmes brīdī, taču attiecīgajā posmā tas varēja sasniegt pat 200 kilometrus stundā.
Spānijas premjerministrs Pedro Sančess paziņojis, ka visa valsts sēro par notikušo, un izsludinājis trīs dienu nacionālās sēras. Viņš solījis stingru reakciju, ja izmeklēšanā apstiprināsies drošības sistēmas vai satiksmes vadības kļūdas. Šī ir jau otrā traģiskā ātrvilcienu avārija Spānijā šogad. Janvārī citā dzelzceļa katastrofā dzīvību zaudēja 46 cilvēki.