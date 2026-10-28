ASV sper nozīmīgu soli NATO stiprināšanā: Polijā taps Eiropā unikāls "Patriot" raķešu centrs
Polija kļūs par pirmo valsti ārpus ASV, kurā darbosies īpašs pretgaisa aizsardzības sistēmas "Patriot" raķešu apkopes centrs. Par aptuveni 227 miljonus eiro vērto projektu Polija sacentās ar Vāciju, Nīderlandi un Norvēģiju, vēsta "Euronews".
Jaunajā centrā veiks "Patriot" sistēmās izmantoto PAC-3 raķešu tehniskās pārbaudes, apkopi un remontu. Līdz šim Eiropas valstīm šīs raķetes bija jāsūta uz ASV, kas prasīja daudz laika un naudas. Iespēja tās apkopt tepat Eiropā ļaus ātrāk sagatavot raķetes atkārtotai izmantošanai un stiprinās NATO pretgaisa aizsardzību.
Polijas aizsardzības ministra vietniece Magdalena Sobkovjaka-Čarnecka šo lēmumu nodēvējusi par vēsturisku, uzsverot, ka tas panākts pēc vairāku mēnešu sarunām ar ASV. Savukārt Pentagons norādījis, ka šis ieguldījums apliecina NATO sabiedroto gatavību stiprināt kopējo drošību. Centra izveidē paredzēta arī sadarbība ar Vāciju, Nīderlandi un Zviedriju.
Šāds raķešu apkopes centrs kļūst īpaši nozīmīgs laikā, kad karš Ukrainā un konflikti Tuvajos Austrumos palielinājuši pieprasījumu pēc pretgaisa aizsardzības raķetēm. "Patriot" sistēmas tiek izmantotas arī Ukrainā, lai pārtvertu Krievijas raķetes, tostarp ballistiskās raķetes, kas apdraud pilsētas un enerģētikas infrastruktūru.
Polijai vēl jāvienojas par projekta īstenošanas detaļām ar ASV ieroču ražotāju "Lockheed Martin". Plānots, ka centrs darbu varētu sākt aptuveni gada laikā. Vienlaikus jāuzsver, ka tajā paredzēts veikt raķešu apkopi un remontu, nevis ražot jaunas raķetes.