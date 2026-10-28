"Īlons Masks ir ģeniāls cilvēks!" Putins paziņo par "ciešiem kontaktiem" ar miljardieri un ASV kosmosa jautājumos
Krievija uztur kontaktus ar ASV kosmosa nozares jautājumos, paziņojis Vladimirs Putins, apmeklējot izstādi Krievijas un Āfrikas samita laikā. Atsevišķi viņš pastāstījis par sadarbību ar miljardieri Īlonu Masku.
Runājot par Masku, Putins pieminēja "Starlink" – satelītinterneta sistēmu, ko attīsta miljardiera dibinātais uzņēmums "SpaceX". Krievijā privātais kosmosa tehnoloģiju uzņēmums "Biro 1440" izstrādā līdzīgu sistēmu "Rassvet", kura pirmie satelīti orbītā tika nogādāti martā.
"Īlons Masks ir ģeniāls cilvēks, īsts ģēnijs rūpniecības jomā. Viņam orbītā ir vairāk nekā... Cik tur ir šo aparātu? Vairāk nekā pieci tūkstoši. Bet mēs tikai speram pirmos soļus," paziņoja Putins.
Pēc viņa teiktā, Krievija uztur "ciešus kontaktus ar amerikāņu partneriem, tostarp Maska kungu".
"Neraugoties uz visiem politiska rakstura jautājumiem, mēs cieši sadarbojamies." piebilda Putins.
Oktobrī Masks ierobežoja "Starlink" darbību Ukrainas armijas vajadzībām. Sociālajos tīklos viņš to skaidroja ar sistēmas izmantošanu "uzbrukuma triecieniem ar droniem", kas esot pretrunā ar tās lietošanas noteikumiem.
Laikraksts "The Wall Street Journal", atsaucoties uz saviem avotiem, vēstīja, ka ASV prezidents Donalds Tramps lūdzis Masku atcelt ierobežojumus. Neilgi pēc tam Tramps paziņoja, ka miljardieris atjaunojis Ukrainai piekļuvi "Starlink" pakalpojumiem.