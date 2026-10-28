Ukrainas valsts budžets 2027. gadam pieņemts pirmajā lasījumā, paredzot arī militārpersonu atalgojuma palielināšanu
Ukrainas premjerministrs Serhijs Koreckis uzskata, ka budžeta projekts atbilst kara apstākļiem un ņem vērā valsts galvenās vajadzības 2027. gadā.
Ukrainas Augstākās Radas deputāti 28. oktobrī pirmajā lasījumā pieņēmuši valsts budžeta projektu 2027. gadam, kas paredz drošībai un aizsardzībai atvēlēt 43,8% no valsts iekšzemes kopprodukta (IKP). Par to liecina Ukrainas parlamenta tīmekļvietnē publicētā informācija.
Premjerministrs Serhijs Koreckis uzskata, ka budžeta projektā ņemti vērā Krievijas un Ukrainas kara apstākļi, kā arī valsts svarīgākās vajadzības 2027. gadā.
Likumprojektam iesniegti vairāk nekā 5200 grozījumu, taču parlamenta Budžeta komiteja atbalstījusi tikai 90 priekšlikumus.
Tostarp atbalstīti grozījumi, kas paredz palielināt maksājumus militārpersonām un aizliegt no valsts budžeta finansēt nacionālo naudas atmaksas programmu "Nacionālais kešbeks". Atbalstu guvuši arī vairāki citi būtiski priekšlikumi.
Vienlaikus parlamenta deputāti noraidījuši ieceri ierobežot amatpersonu mēnešalgas līdz 80 000 grivnu. Šādus atalgojuma griestus bija plānots noteikt parlamenta deputātiem, tiesnešiem, prokuroriem un Ukrainas Nacionālās bankas darbiniekiem.
Tagad Ukrainas Ministru kabinets pilnveidos budžeta projektu, ņemot vērā atbalstītos grozījumus, un pēc tam atkārtoti iesniegs to izskatīšanai parlamentā.
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Budžeta projekta otrais lasījums gaidāms novembra beigās.