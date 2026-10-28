ASV būtiski mainījušas prasības Ukrainai miera sarunās
Saskaņā ar laikraksta "Financial Times" informāciju ASV vairs negrasās pieprasīt Ukrainai teritoriālas piekāpšanās apmaiņā pret drošības garantijām, kā tas bijis iepriekš.
ASV likušas saprast, ka vairs neplāno panākt Ukrainas piekāpšanos teritoriālajos jautājumos apmaiņā pret drošības garantiju sniegšanu. Par to vēsta "Financial Times", atsaucoties uz diviem avotiem, kuri ir informēti par gatavošanos trīspusējām sarunām Abū Dabī.
Sarunās galvenā uzmanība tiks pievērsta drošības garantijām Krievijai un Ukrainai pēc kara beigām. Vašingtona cer panākt progresu vienošanās noslēgšanā, lai gan pagaidām nekas neliecina, ka Kremlis būtu gatavs mīkstināt savu nostāju.
Iepriekš Donalda Trampa administrācija kā priekšnoteikumu drošības garantiju piešķiršanai Ukrainai izvirzīja teritoriālas piekāpšanās Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam.
Janvārī "Financial Times" vēstīja, ka Kijiva saņēmusi signālu par ASV gatavību sniegt drošības garantijas tikai pēc tam, kad Ukraina piekritīs miera līgumam, kas paredz Donbasa nodošanu Maskavas kontrolē.
Arī martā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka Vašingtona drošības garantiju sniegšanu saista ar teritoriālo jautājumu.
Savukārt ASV valsts sekretārs Marko Rubio noliedza, ka Vašingtona būtu pieprasījusi Ukrainai atteikties no savām teritorijām.